Лiга.net: американский военный советник будет консультировать Минобороны Украины

В украинском министерстве обороны и генеральном штабе начал работу стратегический советник из США Кит Дейтон. Как пишет «Лiга.net», Дейтон заявил, что знаком с вызовами, которые стоят перед Украиной на пути внедрения принципов и стандартов НАТО.

В Министерстве обороны и генеральном штабе вооруженных сил Украины приступил к работе стратегический советник из США Кит Дейтон. Как передаёт «Лiга.net», об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации», — отметил стратегический советник.

Он также сказал, что «знаком с вызовами, которые стоят перед Украиной на пути внедрения принципов и стандартов Альянса».

Как отмечает издание, у Дейтона есть опыт работы на Украине, он является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, сейчас проводится ряд мероприятий, «направленных на повышение уровня готовности ВС Украины к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины к возможному развитию событий».

Также ведомство работает над созданием объединённого центра для координации действий Минобороны и Генштаба — подразделения, которое, в том числе, будет информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВС Украины.