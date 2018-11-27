CNN: Трамп отреагировал на керченский конфликт слишком «вяло» — эксперты требуют наказать Россию делом

Дональд Трамп отреагировал на кризис в Керченском проливе весьма «вяло», передаёт CNN. Его госсекретарь Майк Помпео осудил Россию в связи с инцидентом гораздо жёстче. А экс-посол США на Украине Уильям Тэйлор заявил в интервью телеканалу, что США вместе с НАТО не должны ограничиваться словесными выпадами, поскольку способны предпринять целый ряд различных мер, в том числе — и военных.

Спустя более суток после инцидента (в Керченском проливе. — ИноТВ) американский президент всё же на него отреагировал — и весьма вяло: он заявил, что, цитирую, «не доволен» возникшей напряжённостью.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: То, что сейчас происходит, нам не нравится, как на это ни посмотри. Будем надеяться, что всё сумеют исправить. Знаю, что Европа от этого не в восторге, и они тоже работают над решением этого вопроса. Мы все вместе над этим работаем.



Более жёсткие заявления сделал его главный дипломат (глава Госдепа Майк Помпео. — ИноТВ), который подчеркнул, что США «осуждает эти агрессивные шаги со стороны России» и что Вашингтон, цитирую, «призывает Россию вернуть Украине её суда и её арестованных моряков и уважать независимость и территориальную целостность Украины в рамках её международно признанных границ, включая в том числе и её территориальные воды».



А меньше часа назад я беседовал с бывшим послом США на Украине и спросил его, не подстегнёт ли отказ от ответных шагов в отношении России президента Путина к дальнейшим действиям.



УИЛЬЯМ ТЭЙЛОР, бывший посол США на Украине: Я считаю, что международная реакция действительно важна, и, как мне кажется, международная реакция, если она будет столь же сильной, сколь была до сего момента, должна будет надавить на господина Путина так, чтобы он понял, что оказывается во всё большей изоляции.



Его действия, российские действия ясно показали всем то, что было и так ясно вот уже четыре года — речь идёт о борьбе, о сражении, о войне в самом сердце Европы, и ведётся эта война между Россией и Украиной. Можно уже перестать притворяться, что там разворачиваются какие-то другие события. Русские атаковали Украину, как они это делают уже много лет, и совершенно справедливо получили осуждение в ходе дискуссий в ООН, а также со стороны президента США, госсекретаря и НАТО. Такой отпор имеет большое значение.



Словесное осуждение — это, конечно, хорошо, а у нас ведь есть ещё и санкции, введённые из-за Крыма и тому подобного, но всё это Владимира Путина раньше не останавливало — он продолжает вести войну в Донбассе на востоке Украины, а теперь мы наблюдаем ещё и такое обострение конфликта. Может ли положение стать ещё опаснее? По сути, сейчас украинские военнослужащие оказались пленниками России — собственно, они в буквальном смысле ими и являются. Надо полагать, что Киев будет вести себя аккуратно, чтобы не дать России ещё поводов для дальнейших шагов военного характера.



УИЛЬЯМ ТЭЙЛОР: Как известно, русские уже много лет держат украинских граждан в заключении.



Да, это так.



УИЛЬЯМ ТЭЙЛОР: Они незаконно удерживают в неволе множество украинцев, и притом, как известно, в бесчеловечных условиях. Поэтому важно, чтобы словами всё не ограничивалось — как отмечал ваш корреспондент в Пентагоне, важно, чтобы мы предпринимали реальные действия. Действовать можно сразу по нескольким фронтам. Так, можно ввести дополнительные санкции — у нас ещё отнюдь не закончились санкции, при помощи которых можно показать русским, что они не могут безнаказанно так поступать. Но есть и другие способы дать отпор в военном плане — военная поддержка, предоставление (Украине. — ИноТВ) различных видов вооружения, включая антикорабельное оружие, или же морских радаров, чтобы можно было опознавать цели. Также можно провести с Украиной совместные учения. Такие действия могут предпринять НАТО и США, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в её конфликте с Россией.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года.