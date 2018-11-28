N-TV: Германия и Франция против новых антироссийских санкций

Германия и Франция не хотят вводить новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Вместо очередных штрафных мер, предложенных Австрией как председателем Совета Евросоюза, Берлин и Париж предпочитают сосредоточиться на разрешении ситуации при помощи дипломатических усилий.

В связи с обострением конфликта между Украиной и Россией Австрия как председатель Совета ЕС выступила с предложением о возможности ввести новые санкции в отношении Москвы, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Эстония и Польша поддержали эту инициативу: обе страны опасаются, что Россия может преследовать в отношении их территорий цели, которые приведут к ситуации, сходной с востоком Украины или Крымом.

Между тем, Германия и Франция выступили против новых антироссийских санкций. На заседании Комитета по политике и безопасности в Брюсселе оба государства высказались в поддержку мер по укреплению доверия, сообщает телеканал со ссылкой на европейских дипломатов. Санкции к таким мерам не относятся. Вместо штрафных мер правительства в Берлине и Париже предпочитают продолжать делать ставку на дипломатические усилия. Также они говорили о необходимости привлечения ОБСЕ к разрешению ситуации.

Разногласия между Россией и Украиной внезапно обострились в минувшие выходные, когда Россия с помощью грузового корабля закрыла Керченский пролив для прохода трёх украинских судов и не позволила им выйти в Азовское море, отмечает издание. Российские пограничные суда оттеснили украинские и в результате таранного манёвра и прицельной стрельбы ранили многих матросов, утверждает N-TV. В конечном итоге украинские суда были арестованы.

Как сообщается в статье, американский президент Дональд Трамп в качестве реакции на произошедшее задумался об отмене запланированной встречи с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20. Американским СМИ Трамп заявил, что ожидает отчёта своих советников по безопасности по поводу инцидента между российскими и украинскими кораблями в районе полуострова Крым.

Трамп также отметил, что отчёт будет иметь решающий характер. Возможно, встреча между президентом США и Владимиром Путиным на полях саммита в аргентинской столице не состоится, отмечает немецкий телеканал N-TV.