Со страниц Bild Кличко попенял немцам за неправильную политику в отношении России

Германия ведёт неправильную политику в отношении России, считает мэр Киева Виталий Кличко. В немецком таблоиде Bild он написал, что поддерживать строительство «Северного потока — 2» абсурдно со стороны Берлина, потому что газ по этому газопроводу пойдёт в обход Украины. Более того, таким образом Германия «финансирует армию, которая ведёт войну» против Украины, настаивает Кличко со страниц издания.

Реакция на «российское нападение» на украинских военнослужащих в Азовском море показывает, что не все в Европе признают реальное положение вещей, пишет мэр Киева Виталий Кличко в немецком таблоиде Bild. При этом, с его точки зрения, ситуация не может быть яснее, чем сейчас.

По уверениям бывшего боксёра и украинского политика, на востоке Украины Россия ещё пыталась действовать тайно, отрицая своё участие в войне на официальном уровне. Однако теперь президент Путин «уже даже не пытается что-то скрыть»: 23 украинских военных задержаны российскими военнослужащими, 6 украинцев «тяжело ранены в боях», подчёркивает Виталий Кличко, по версии которого это «драматичное» развитие конфликта.

«Я надеюсь, что Европа быстро найдёт общий голос, чтобы отреагировать на этот воинственный акт России», — пишет мэр Киева на страницах Bild. По его словам, вполне возможно дальнейшее военное наступление России, а украинские спецслужбы предостерегают об увеличении российского военного присутствия на территории страны.

Что касается Германии, ей следует немедленно повлиять на Путина, чтобы он сейчас же освободил украинских военнослужащих, убеждён Кличко. Одновременно с этим необходимо обсудить новые санкции.

«Ведь это абсурдно, когда Германия сейчас поддерживает строительство российского газопровода, такого, как «Северный поток — 2» через Балтийское море, из-за чего в будущем газ должен транспортироваться мимо Украины», — настаивает бывший боксёр в своей статье для немецкого таблоида. Тем самым Германия «финансирует армию, которая ведёт войну против Украины», продолжает Кличко, а такого быть не должно.

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл прав в том, что снова и снова указывает на эту неправильную российскую политику Германии и выступает против строительства газопровода, считает Виталий Кличко. «Все, кто стоят на стороне Украины, должны примкнуть к протесту и помешать строительству», — призывает он.

На фоне «недавней российской агрессии» посол США в Германии Ричард Гренелл снова призвал Европу пресечь строительство российского газопровода, напоминает Bild. Журналистам таблоида Гренелл сказал, что Вашингтон согласен со странами Евросоюза в том, что безопасность в энергетике требует диверсификации в этой отрасли. «Если России предоставляется дополнительный рычаг силы, это означает лишь уменьшение безопасности для Германии. Газ — это не единственное, что идёт по этим трубопроводам, российское влияние тоже течёт по ним», — подчеркнул американский посол в Германии.