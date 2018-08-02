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NewsOne: в Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Киеве торжественно открыли памятник богатырю Илье Муромцу. Как передаёт NewsOne, на сайте киевского мэра Виталия Кличко говорится, что былинный герой родился под Черниговом, служил князю Владимиру и охранял город Киев, поэтому он является частью украинской истории.
NewsOne: в Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу
kiev.klichko.org

Монумент богатырю Илье Муромцу высотой 11 м открыли в Киеве на Трухановом острове. Как передаёт NewsOne, об этом говорится на официальном сайте мэра столицы Виталия Кличко. 

Торжественное открытие состоялось 2 августа. Отмечается, что скульптура стала первым элементом будущего одноимённого парка. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал памятник уникальным, «созданным по самым современным технологиям».

Детали для монумента изготавливались с помощью 3D-принтера по технологии, предложенной автором — скульптором Владимиром Журавлём. Позднее детали залили бронзой. 
 
«Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, — это наш богатырь, это наша история», — написано на сайте киевского мэра. 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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