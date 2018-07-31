Guardian: семейный бизнес Трампа разрушил часть уникальных песчаных дюн Шотландии

Строительство гольф-клуба Дональда Трампа «частично разрушило» уникальную систему песчаных дюн в Абердиншире, области на северо-востоке Шотландии, сообщает The Guardian. При этом отмечается, что после нанесённого ущерба весьма маловероятно, что дюны сохранят статус охраняемого законом памятника природы Великобритании.

Строительство гольф-клуба Дональда Трампа «частично разрушило» уникальную систему песчаных дюн в Абердиншире, области на северо-востоке Шотландии, сообщает The Guardian.

По данным организации «Шотландское природное наследие», после его открытия в 2012 году гольф-клуб нанёс серьёзный ущерб природному ландшафту Фоверана, которому был присвоен статус «особого научного интереса» благодаря его необычным зыбучим пескам и разнообразной флоре.

Строительные работы, которые включали земляные работы, озеленение и дренаж, «повлияли на естественную морфологию дюн и вмешались в естественные процессы». «Большинство их важных геоморфологических особенностей были утрачены или фрагментированы. Близлежащие морские террасы также были урезаны», — приводит издание слова представителей «Шотландского природного наследия».

По словам директора научно-исследовательского института Грэнтэма по изменению климата и окружающей среды Роберта Уорда, после нанесённого ущерба весьма маловероятно, что Фоверан сохранит свой статус охраняемого законом памятника природы Великобритании.

При этом решение о лишении Фоверана данного статуса может повлиять на недавно объявленные президентом США планы инвестировать в курорт еще £150 млн, полагает издание.

Отмечается, что проект компании Трампа был одобрен, так как ожидалось, что он позволит создать до 6 тыс. рабочих мест при помощи строительства пятизвёздочного отеля с 450 номерами, магазинами, спортивным комплексом, двумя полями для гольфа и жилыми комплексами. Однако проект до сих пор не был полностью реализован.

Кроме того, местные жители отмечают, что Трамп не выполнил обещания, данные в 2008 году, заявив, что по завершении строительства гольф-клуба экологическое состояние дюн только улучшится, передаёт The Guardian.