Fox News: несмотря на скандал, после Хельсинки рейтинг Трампа пошёл в гору

Только коррумпированные СМИ не хотят, чтобы лидеры США и России ладили друг с другом, гласит очередной твит Дональда Трампа. Как отмечает Fox News, опросы, проведённые во время и сразу после саммита в Хельсинки, показали, что рейтинг американского президента даже вырос, несмотря на враждебный тон журналистов.

Я хотел бы обсудить с вами утреннюю запись президента в Twitter. О саммите в Хельсинки — он вернулся к этой теме. Вот этот твит: «Когда вы слышите в Фейковых Новостях негатив насчёт моей встречи с президентом Путиным и насчёт всех моих уступок, помните, что я не уступил НИЧЕГО, мы только поговорили о будущих выгодах для обеих стран. Кроме того, мы прекрасно поладили, а это хорошо, но только не для КОРРУМПИРОВАННЫХ СМИ!» Что вы на это скажете, Валид?



ВАЛИД ФАРЕС, аналитик Fox News по вопросам национальной безопасности: Послушайте, саммит в Хельсинки состоял из двух компонентов, и нам нужно рассмотреть их в отдельности. Сама встреча, темы, которые обсуждались, то, что было сказано в первой части пресс-конференции, по крайней мере по шести пунктам — не только по Сирии, но и по Украине, по ядерному вопросу, конечно же, по терроризму и так далее… Это был обычный саммит, с некоторыми новыми элементами, о которых говорит президент. А вторая часть представляла собой обмен репликами между президентом и прессой, в основном американской. По сути, это было продолжением вашингтонских дебатов в Хельсинки.



Президент хочет сказать, что, несмотря на дебаты, которые у нас здесь идут и ещё будут идти, мы в Хельсинки кое-чего достигли, и я бы хотел, чтобы общественность понимала, что это хорошо. Вот что он пытается сказать.



Я даже думаю, что общественность, возможно, видит насквозь враждебную риторику СМИ. Ведь, согласно последнему опросу, рейтинг президента повысился! А этот опрос проводился во время и сразу после саммита с Путиным. Его рейтинг повысился!



ВАЛИД ФАРЕС: Послушайте, оппозиция здесь очень энергична, очень сильна, непреклонна. И, что бы ни произошло, какое бы заявление президент ни сделал, они набросятся. Мы во многом являемся яблоком раздора. С другой стороны, президент выполняет свои обещания по экономике. Вы в этом эксперт. Она (экономика. — ИноТВ) всё лучше и лучше. С другой стороны, в международных отношениях президент также предпринимает новые шаги. Северная Корея, встреча с русскими для урегулирования в Сирии, Израиль и все остальные страны… И с помощью соцсетей общественность может в чём-то из этого разобраться. Хотя оппозиция очень сильна.



Это что-то небывалое. На самом деле это разворот на 180 градусов по сравнению со всем, что было за последние восемь лет. Большое спасибо, что были с нами, Валид Фарес. Мы вам признательны.



Дата выхода в эфир 23 июля 2018 года.