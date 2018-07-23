Der Standard: избиратели Трампа продолжают верить в своего «безумца»

Несмотря на все его недостатки, избиратели американского президента Дональда Трампа продолжают верить в своего «специалиста по заключению сделок», пишет Der Standard. Поэтому он может безнаказанно нарушать древние устои республиканской партии, а её членам приходиться мириться с его «безумствами», поясняет австрийское издание.

После встречи с главой Кремля Владимиром Путиным своими «политическими пируэтами» американский президент Дональд Трамп смог запутать многих американцев, пишет Der Standard. Сначала он сомневается в собственных спецслужбах, потом списывает всё на оговорку. При этом отсутствие критики в адрес России на саммите в Хельсинки вызвало возмущение у многих граждан США. Согласно опросу американского телеканала CBS только 32% респондентов считают, что он достойно провёл эту встречу.

Но среди республиканцев рейтинг доверия к президенту составил 68%, отмечает издание. И это число объясняет, почему Трамп «крепко сидит в седле» несмотря на хаос в Белом доме. У нынешнего президента самые худшие рейтинги в истории США, но его собственные избиратели продолжают его поддерживать. Согласно опросу американского института Гэллапа (Gallup) 90% республиканцев ему доверяют.

Поэтому Трамп может безнаказанно нарушать древние устои республиканцев, поясняет Der Standard. Это касается и традиционной для них дистанцированности в отношениях с Россией, сотрудничества с союзниками в НАТО и G7, а также поддержки открытых рынков. Торговая война Трампа бьёт по фермерам и работникам промышленности, которые его и избрали, но их поддержка не угасает. Сторонники президента все ещё надеются, что их «специалист по заключению сделок поставит на колени партнёров по переговорам в Китае и Европе».

При этом многие политики из республиканской партии осознают бессмысленность восстания против Трампа, ведь он останется всё таким же «безумцем» и не уйдёт с поста президента. «Я могу стать посреди Пятой авеню и застрелить кого-нибудь, и все равно не потеряю избирателей», — заявил как-то Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году. И ситуация до сих пор не изменилась, констатирует Der Standard.