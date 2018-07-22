Клинтон: cаммит в Хельсинки — это «атака на американскую демократию»

Москва намерена совершить атаку на промежуточные выборы в США в 2018 году с целью «подрыва американской демократии», заявила Хиллари Клинтон в ходе выступления на фестивале OzyFest в Нью-Йорке. По её словам, «российские агенты» могут нанести удар по «серверам и устройствам для голосования и подсчёта голосов». Встреча между Путиным и Трампом в Хельсинки тоже представляет собой «атаку на демократию», так как по итогам саммита американцы «не уверены, каких позиций придерживается их президент», подчеркнула Клинтон.

Хиллари Клинтон подвергла критике выступление Дональда Трампа на саммите в Хельсинки, обвинив его в неспособности «справиться с Владимиром Путиным» в вопросе «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает журналист The Guardian Джон Малхолланд. Выступая на фестивале OzyFest в Нью-Йорке, Клинтон также заявила, что «российские агенты» намерены вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре с целью «подорвать американскую демократию» и могут совершить атаку на «серверы, на которые отправляются результаты выборов», и на «операции устройств для голосования и подсчёта голосов».

По словам Клинтон, в 2016 году Москва совершила «очень широкую и успешную кибератаку на нашу избирательную систему». «Эта атака наносит удар по сердцу нашей демократии. Почему президент не выступил в защиту нашей страны — это большая загадка», — отметила лидер демократов. Эти «тревожные атаки должны беспокоить каждого американца», подчеркнула Клинтон. Политик также призвала добиться ясности относительно содержания переговоров между Трампом и Путиным перед их совместной пресс-конференцией в Хельсинки. «Путин говорит всему миру, о чём были переговоры, однако Белый дом молчит. Не сомневайтесь, это прямая атака на нашу демократию. То, что мы не уверены, каких позиций придерживается наш президент, это очень тревожно», — заявила Клинтон.

«У Владимира Путина очень чёткая стратегия. Он умеет видеть человека насквозь, он мастер в манипулировании людьми. Почти никто, кто верит в свободу, не ладит с ним. Трамп хочет с ним подружиться по причинам, которые мы до сих пор пытаемся узнать», — продолжила политик. «Путин хочет расколоть НАТО и ЕС. Он хочет демонтировать архитектуру послевоенного мира. Он успешен в раздорах. Его атаки на нашу избирательную систему были совершены, чтобы помочь Трампу», — резюмировала Клинтон.