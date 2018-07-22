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Клинтон: cаммит в Хельсинки — это «атака на американскую демократию»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Москва намерена совершить атаку на промежуточные выборы в США в 2018 году с целью «подрыва американской демократии», заявила Хиллари Клинтон в ходе выступления на фестивале OzyFest в Нью-Йорке. По её словам, «российские агенты» могут нанести удар по «серверам и устройствам для голосования и подсчёта голосов». Встреча между Путиным и Трампом в Хельсинки тоже представляет собой «атаку на демократию», так как по итогам саммита американцы «не уверены, каких позиций придерживается их президент», подчеркнула Клинтон.
Клинтон: cаммит в Хельсинки — это «атака на американскую демократию»
Reuters

Хиллари Клинтон подвергла критике выступление Дональда Трампа на саммите в Хельсинки, обвинив его в неспособности «справиться с Владимиром Путиным» в вопросе «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает журналист The Guardian Джон Малхолланд. Выступая на фестивале OzyFest в Нью-Йорке, Клинтон также заявила, что «российские агенты» намерены вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре с целью «подорвать американскую демократию» и могут совершить атаку на «серверы, на которые отправляются результаты выборов», и на «операции устройств для голосования и подсчёта голосов».

По словам Клинтон, в 2016 году Москва совершила «очень широкую и успешную кибератаку на нашу избирательную систему». «Эта атака наносит удар по сердцу нашей демократии. Почему президент не выступил в защиту нашей страны — это большая загадка», — отметила лидер демократов. Эти «тревожные атаки должны беспокоить каждого американца», подчеркнула Клинтон. Политик также призвала добиться ясности относительно содержания переговоров между Трампом и Путиным перед их совместной пресс-конференцией в Хельсинки. «Путин говорит всему миру, о чём были переговоры, однако Белый дом молчит. Не сомневайтесь, это прямая атака на нашу демократию. То, что мы не уверены, каких позиций придерживается наш президент, это очень тревожно», — заявила Клинтон.

«У Владимира Путина очень чёткая стратегия. Он умеет видеть человека насквозь, он мастер в манипулировании людьми. Почти никто, кто верит в свободу, не ладит с ним. Трамп хочет с ним подружиться по причинам, которые мы до сих пор пытаемся узнать», — продолжила политик. «Путин хочет расколоть НАТО и ЕС. Он хочет демонтировать архитектуру послевоенного мира. Он успешен в раздорах. Его атаки на нашу избирательную систему были совершены, чтобы помочь Трампу», — резюмировала Клинтон.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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