Бывший пресс-секретарь Белого дома: пока Клинтон лидировала, выборы считались честными, но всё изменилось с победой Трампа

Уверенное в победе Клинтон накануне выборов 2016 года Министерство внутренней безопасности США заверяло национальный комитет республиканцев, что Россия не может повлиять на исход голосования, пишет в своей новой книге бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Автор настаивает, что текущее расследование Роберта Мюллера занимает много сил администрации и отвлекает её от непосредственной работы.

В своей новой книге, получившей название «Брифинг: политика, пресса и президент», бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер утверждает, что в октябре 2016 года Министерство внутренней безопасности США заявило республиканцам, что Россия ни в коем случае не могла повлиять на результат выборов. В своём эксклюзивном материале Daily Mail поделилась отрывком из книги.



Как подчёркивает газета, описанная позиция министерства не совсем совпадает с взглядами разведсообщества. Сразу четыре разведывательных ведомства США, включая ЦРУ, ФБР и АНБ, заключили, что Россия вмешалась в выборы 2016 года «с намерением увести голосование в пользу Дональда Трампа». Однако аналитики не пришли к единому мнению относительно того, повлияло ли в итоге «вмешательство» на результаты выборов. Сейчас ответ на этот вопрос, а также на вопрос о возможном сговоре между Россией и избирательным штабом действующего американского президента предстоит найти спецпрокурору Роберту Мюллеру.



В своей книге Шон Спайсер описывает состоявшуюся 28 октября 2016 года встречу между представителями национального комитета Республиканской партии и сотрудниками Министерства внутренней безопасности. На брифинге, где лично присутствовал на тот момент директор комитета по связям с общественностью Спайсер, республиканцев проинформировали, что ведомство знает о попытках России вмешаться в предстоящие выборы и всё отслеживает.



«Впрочем, они хотели, чтобы мы выступили перед общественностью и передали всем, что совершить вмешательство и повлиять на результаты всеобщих выборов невозможно, потому что у нас избирательная система разнится в тысячах округов, больших и малых городов и участков», — пишет бывший пресс-секретарь Белого дома в своей книге.



Эта встреча состоялась спустя всего несколько дней после заключительных дебатов кандидатов в президенты, во время которых Дональд Трамп заявил, что выборы «сфальсифицированы» и что, если он проиграет, он будет оспаривать результаты. Эти комментарии демократы, включая саму Хиллари Клинтон, восприняли с резкой критикой. Клинтон даже назвала предположения Трампа, «унижающие и поносящие» американскую демократию, «ужасающими».



Спайсер уверен, что, проводя встречу с республиканцами, Министерство внутренней безопасности, считавшее на тот момент, что победа Клинтон — дело решённое, хотело, чтобы избирательный штаб Трампа публично подтвердил честность и прозрачность выборов и их результатов.



Также, как отмечает Daily Mail, в новой книге Шон Спайсер защищает своего «бывшего босса», Дональда Трампа, и опровергает подозрения в «сговоре» его команды с Россией. По словам бывшего пресс-секретаря, все позитивные вещи, которые говорил о России президент во время избирательной кампании, строились на его убеждении, что интересы безопасности у Москвы и Вашингтона схожи. При этом, если будет нужно, Трамп вполне может проявить жёсткость по отношению к Владимиру Путину, заверил Спайсер. «Он (Трамп. — ИноТВ) был явно горд своим постпредом при ООН Никки Хейли, которая перед лицом всего Совбеза раскритиковала Россию за оккупацию Крыма».



Как признал Спайсер, весь скандал вокруг российского «вмешательства» и расследование Роберта Мюллера повлекли за собой серьёзные последствия: «Администрация Трампа была вынуждена уделять много внимания и энергии расследованию, отвлекаясь от политических вопросов».



Покинув свой пост пресс-секретаря Белого дома летом прошлого года, Спайсер создал собственную фирму, занимающуюся консультациями в политической сфере. Книга «Брифинг: политика, пресса и президент» появится на полках магазинов 24 июля.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:



mahotrodder: Скажите мне кто-нибудь, пожалуйста, как русские заставили 60 миллионов человек проголосовать за Трампа!!!



HamsterInHollywood: Это лишь доказывает, что всё расследование начали только потому, что они проиграли.



Liberal Leftest: Извините, но когда вы стоите и на протяжении нескольких месяцев врёте народу… Как после этого мы должны вам верить?



R309: Так, если я правильно понимаю, выборы не были сфальсифицированы, если выигрывает Клинтон, — они были сфальсифицированы, только если выигрывает Трамп. Но разве речь идёт не об одних и тех же выборах?