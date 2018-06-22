Bloomberg: избирательным органам в США нужно больше денег для защиты выборов от кибератак

Должностные лица избирательных комиссий США заявили, что они не получили достаточного федерального финансирования для обеспечения безопасности своих избирательных систем, сообщает Bloomberg. В среду на слушаниях в сенате США сотрудники избирательных комиссий из Миннесоты и Вермонта попросили законодателей выделить больше средств на модернизацию оборудования и систем кибербезопасности.

Должностные лица избирательных комиссий США заявили, что они не получили достаточного федерального финансирования для обеспечения безопасности своих избирательных систем даже после того, как разведывательные органы США пришли к выводу, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, а федеральные власти призвали штаты активизировать усилия по предотвращению хакерства, сообщает Bloomberg.

В среду на слушаниях в сенате США сотрудники избирательных комиссий из Миннесоты и Вермонта попросили законодателей выделить больше средств.

«Модернизация оборудования и систем кибербезопасности — это постоянная задача для многих штатов, а федерального финансирования, к сожалению, недостаточно для того, чтобы сделать всё, что мы хотим или в чём мы нуждаемся», — заявил секретарь штата Вермонт Джим Кондос.

В текущем финансовом году, как утверждает американское издание, конгресс США выделил комиссии по содействию выборам $380 млн. для того, чтобы помочь штатам улучшить избирательную инфраструктуру. На этой неделе 38 штатов запросили $250 млн. из бюджета, и $150 млн. уже были распределены, отметил сенатор от штата Миссури Рой Блант.

Согласно министерству внутренней безопасности США, Россия пыталась взломать избирательные системы 21 штата на президентских выборах 2016 года. Как подчеркнул в среду на слушаниях в сенате сотрудник по кибербезопасности администрации Барака Обамы Майкл Дэниел, «весьма вероятно», что русские, по крайней мере, изучили избирательные системы всех 50 штатов.

Государственный секретарь штата Миннесота Стив Саймон отметил, что кибербезопасность представляет собой «угрозу номер один для неприкосновенности американских выборов».

По словам Саймона, безопасность выборов — это «гонка без финишной линии», и необходимы сосредоточенность и средства, чтобы «оставаться на шаг впереди плохих парней», пишет Bloomberg.