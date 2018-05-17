Fox News: разговоры о «российской угрозе» помогают американцам забыть о китайском шпионаже

Китай постоянно крадёт военные и промышленные секреты США, и ущерб от этих действий исчисляется сотнями миллиардов долларов, отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, официальные лица молчат об этом, потому что Китай помог им обогатиться. При этом те же самые люди больше всех кричат о российской шпионской угрозе.

Уже больше года вы слышите лишь об одной шпионской угрозе — российской. Хотя самое страшное, в чём на данный момент обвинили Владимира Путина, — это горстка вялых объявлений в Facebook, которых почти никто не видел. Но если российская угроза гротескно преувеличена, это ещё не значит, что иностранный шпионаж для нас не проблема. Определённо, проблема. Китайский шпионаж — вот настоящая проблема.



Китай — наш главный соперник на мировой арене. Китайское правительство шпионит за нами непрестанно. За нашими компаниями, за нашими вооружёнными силами, за нашими государственными структурами. В США проживают сотни тысяч граждан Китая — большинство из них безобидны, но много среди них и шпионов.



К примеру, в марте 2016 года гражданин Китая признал себя виновным в содействии взлому компьютерных сетей крупнейших подрядчиков Министерства обороны. Были похищены и отправлены в Китай данные, связанные со стратегическим военно-транспортным самолётом C-17 и истребителем F-35. И это уже не первая кража важнейших военных секретов китайцами. Они делали это много раз.



Возможно, ещё агрессивнее их промышленный шпионаж. Например, ранее в этом году китайская компания по производству ветряных двигателей была признана виновной в том, что заплатила инженеру за кражу секретов у американского производителя. И, как будто этого мало, после кражи информации китайская компания отменила контракты на 800 миллионов долларов! И такие случаи не редкость.



По оценкам торгового представителя США, общая сумма убытков от кражи китайцами американской интеллектуальной собственности, то есть промышленных секретов, может ежегодно доходить до 600 миллиардов долларов. Это почти равно годовому объёму торговли нашей страны с Китаем.



Китайские предприятия сами по себе являются фасадом для более обыденного шпионажа. Ведь в Китае крупнейшие компании по определению тесно переплетены с коммунистической партией, а во многих случаях и с вооружёнными силами. Эксперты в области разведки предупреждают, что китайские производители мобильных телефонов, в частности ZTE, легко могли бы начать шпионить за любым американцем, приобретшим их продукцию, если бы им разрешили расширить свою долю на американском рынке. Именно этого они сейчас и добиваются.



Всего лишь сотовые телефоны! А как насчёт электронной почты и других электронных средств связи? Как сообщил нам высокопоставленный источник в госаппарате, у китайского правительства уже есть прямой или косвенный контроль над большой частью интернета внутри нашей страны. Если Китай хочет узнать, что вы делаете, ему это, наверное, уже по силам.



Как именно это произошло? Как мы до этого дошли? Постепенно. Сам Китай шёл к этому намеренно. А наше руководство тем временем оставляло китайскую угрозу без внимания. Некоторые о ней знали, но им это было неважно. Для них Китай — источник богатства. Неслучайно некоторые из этих же самых людей сейчас рассказывают вам, что самая большая угроза для нас — Россия. Само собой разумеется, они лгут. И знают, что лгут. На самом деле они просто пытаются замести свои следы.



Дата выхода в эфир 16 мая 2018 года.