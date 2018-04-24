Bloomberg рассказал, как Китай прибирает Европу к рукам

Итальянские шины, швейцарские удобрения и крупнейший греческий порт — это далеко не полный список объектов китайских инвестиций в Европе. За последние десять лет, по подсчётам Bloomberg, Поднебесная вложила в регион по меньшей мере $318 млрд. Такая ситуация не слишком нравится наиболее развитым странам ЕС, в то время как европейская «периферия» лишь приветствует живительные инвестиции.

На протяжении более десяти лет китайские политические лидеры и крупные предприниматели «прочёсывают» весь мир со своими «бездонными кошельками». От Азии до Африки, США и Латинской Америки — результаты бурной деятельности Поднебесной трудно игнорировать. Как выяснил Bloomberg, не обошёл Пекин вниманием и Европу.

В ходе своего исследования агентство пришло к выводу, что за последние десять лет только в Европе Китай купил активов или инвестировал в них по меньшей мере на сумму $318 млрд. Как удалось узнать Bloomberg, было выкуплено порядка 360 компаний, начиная с итальянских производителей шин и заканчивая немецкой робототехникой и швейцарскими удобрениями. Кроме того, представители Поднебесной владеют четырьмя аэропортами, шестью морскими портами, ветряными мельницами, по крайней мере в девяти странах, и 13 профессиональными футбольными командами.



Наиболее ярко масштабы китайской экономической деятельности проявляются в Лондоне. В деловом районе города представители Поднебесной выкупили более десяти небоскрёбов. Впрочем, из-за того что детали многих сделок не раскрываются, это далеко не полные цифры и они не дают точного представления о планах Китая на регион.



Объёмы этих вложений в проекты, варьирующиеся от инфраструктуры в Восточной Европе до высокотехнологичных компаний в её западной части, конечно, вызывают обеспокоенность на уровне правительства ЕС. Поэтому лидеры европейских стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, выступают за создание общей стратегии для контроля над стремительным продвижением Пекина в регионе. Впрочем, такой инициативой довольны далеко не все.



Наибольшую обеспокоенность наступлением Пекина демонстрируют страны, где китайский капитал работает наиболее активно. Среди них Великобритания, Германия, Франция и Италия. Именно они выступают за всеевропейскую систему отслеживания китайской деятельности. Впрочем, самые крупные сделки касаются «периферии» — к примеру Греции, где Китай приобрёл крупнейший торговый порт Пирей. Соответственно, Афины, как, например, и Португалия и Кипр, не готовы разглашать информацию о действиях китайских инвесторов на их территории, поскольку считают, что это отпугнёт столь нужные финансовые вложения извне.



«Деньги идут туда, где их готовы принять. Пока в Европе не ввели механизм контроля — такой есть в США, Австралии, — туда, скорее всего, будет направлена львиная доля китайских инвестиций. Я жду, когда в Европе начнут регулировать китайские инвестиции, но на сегодня это главное направление», — прокомментировал китаист Дерек Сиссорс из Американского института предпринимательства.



По мнению Bloomberg, понимание текущей ситуации и того, кто осуществляет все эти экономические движения, важно, чтобы представлять, как деятельность Поднебесной вписывается в её официальные и не очень внешнеполитические цели. С 2008 года в Европу инвестировало более 670 китайских организации, включая гонконгские. 100 из них — государственные, в совокупности их сделки стоят $162 млрд, что составляет 63% от общей суммы. Прибавьте к этому то, что границы между частными и государственными предприятиями в Китае весьма размыты — значит, показатели сделок, где так или иначе участвует Пекин, будут ещё выше. При этом, судя по уже заявленным планам, на достигнутом Поднебесная останавливаться не собирается.