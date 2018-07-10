Fox News: после откровений о «российском вмешательстве» Twitter начал зачистку против ботов

Каждый день одна из самых популярных социальных сетей, Twitter, блокирует миллион фальшивых или подозрительных учётных записей, передаёт Fox News. Как отмечает корреспондент телеканала, всё это делается в рамках борьбы с дезинформацией, ужесточившейся после того, как конгресс США заставил Twitter отчитаться о «российском вмешательстве» в американские выборы.

И снова здравствуйте. Twitter занял чёткую позицию в вопросе дезинформации. Как сообщается, соцсеть-гигант заблокировала миллионы фейковых учётных записей. Подробности узнаем у Джерри Уиллис. Джерри?



ДЖЕРРИ УИЛЛИС, корреспондент Fox Business: Доброе утро, Мария! Верно. 70 миллионов — столько учётных записей заблокировал Twitter. Это началось в мае-июне и продолжается в июле. Социальная сеть всё активнее борется с фейковыми или подозрительными учётными записями, пытаясь уменьшить поток дезинформации.



Один миллион в день. Число блокировок более чем удвоилось с октября, когда компания — под давлением конгресса — рассказала, как Россия использовала фейковые учётные записи для вмешательства в президентские выборы в США.



Такой напор в действиях Twitter может привести к необычайному сокращению числа пользователей в месяц во втором квартале. Twitter отказался комментировать какое-либо сокращение своей пользовательской базы, а никакой информации обо всём этом на его сайте не было.



Однако, как сообщает The Washington Post, вице-президент Twitter по вопросам доверия и безопасности Дел Харви заявила, что компания меняет свои взгляды на баланс между продвижением открытых обсуждений и поддержанием безопасности.



Вот слова Харви: «Один из самых больших сдвигов — в наших представлениях о балансе между свободой самовыражения и тем, как с помощью этой свободы можно запугать других и не дать им высказаться. Свобода самовыражения мало значит, если люди не чувствуют себя в безопасности».



На конец первого квартала у Twitter было порядка 336 миллионов учётных записей. Компания, конечно же, зависит от настоящих пользователей — людей, реагирующих на рекламу. Это её главный источник дохода.



На компанию давят, чтоб она действовала. Вот что сказал сенатор Марк Уорнер, цитирую: «Мне бы хотелось, чтобы Twitter усилил профилактику раньше. Рад, что после долгих месяцев привлечения внимания к этой проблеме Twitter, похоже, стал бороться с использованием ботов и других фейковых учётных записей, хотя предстоит ещё много работы».



Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.