TechCrunch: Москва потратила на рекламу в Facebook в тысячу раз меньше, чем Клинтон и Трамп Перед президентскими выборами штабы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа вместе потратили на рекламные объявления в Facebook $81 млн. В то же время траты российской «фабрики троллей» составили лишь $46 тыс., но это не помешало её сообщениям «охватить огромную аудиторию». Об этом на слушаниях в сенате сообщил юрисконсульт американской компании Колин Стретч, пишет TechCrunch. 2 ноября 2017 TechCrunch

TechCrunch: Мильнер и Хокинг будут искать жизнь в системе альфа Центавра Российский предприниматель Юрий Мильнер вложил еще 100 миллионов долларов в амбициозный космический проект по поиску сигналов от внеземных цивилизаций, пишет TechCrunch. На втором его этапе Мильнер вместе с британским физиком Стивеном Хокингом и американским программистом Марком Цукербергом собираются запускать инновационные наноспутники к звездной системе альфа Центавра, где потенциально возможно найти разумную форму жизни. 13 апреля 2016 TechCrunch

Tech Crunch: Apple наказал крымчан за дружбу с Россией Apple разрывает договоренности с разработчиками приложений из Крыма, закрывает им доступ к соответствующим ресурсам и требует от них прекратить использовать ее программное обеспечение. По словам представителей компании, пойти на это их вынуждают американские санкции, пишет Tech Crunch. 19 января 2015 TechCrunch

Основатель «ВКонтакте» займется бизнесом вне России Павел Дуров, основавший популярную российскую сеть «ВКонтакте», уже был за границей, когда с ним связались авторы сайта о новейших технологиях TechCrunch. Предприниматель заявил, что у него нет планов возвращаться в Россию, поскольку в ней невозможно заниматься бизнесом в интернете. В дальнейшем он намерен создавать новую социальную сеть – для мобильных телефонов. 22 апреля 2014 TechCrunch

TechCrunch: Дуров продал свою долю «ВКонтакте», но «он еще вернется» Павел Дуров продал свою долю акций «ВКонтакте», сообщает TechCrunch. Сейчас сайт практически полностью контролирует российский олигарх Алишер Усманов, так как он является акционером компаний, которым принадлежит большая часть акций соцсети. И хотя «эпоха Павла Дурова у руля «ВКонтакте» закончилась, издание предрекает ему новые проекты. 25 января 2014 TechCrunch

TechCrunch: Сноуден не ответил на предложение Дурова о работе Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден не стал частью команды «ВКонтакте». Об этом сообщил лично основатель компании Павел Дуров в ходе конференции Techcrunch Disrupt 2013. 2 ноября 2013 TechCrunch