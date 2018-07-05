TechCrunch: «Википедия» на испанском, итальянском и польском закрылась ради свободы слова

Проект реформы закона об авторском праве, судьбу которого должно было решить голосование в Европарламенте 5 июля, вызвал активные протесты среди жителей ЕС. Движение за «спасение интернета», который напрямую будет затронут нововведениями, поддержали версии «Википедии» на испанском, итальянском и польском языках, закрыв доступ на свои сайты.

В знак протеста против вызвавшей немало споров реформы закона об авторских правах в Евросоюзе версии интернет-энциклопедии «Википедия» на испанском, итальянском и польском языках закрыли доступ к своим сайтам, сообщает TechCrunch.

Как поясняет ресурс, протесты начались после того, как в июне Комитет по правовым вопросам Европарламента поддержал реформу, включающую в себя ряд противоречивых пунктов. Среди них — статья 13, в которой ответственность за нарушение авторских прав со стороны пользователей возлагается на платформы, где первые размещают материалы. Это приведёт к тому, что платформы должны будут вводить систему предварительной проверки загружаемого пользователями контента, а значит, в перспективе может быть нарушен принцип свободы слова. Кроме того, другая статья, под номером 11, предполагает введение смежного права на цитаты из СМИ — «налог на ссылки», как окрестили его критики.

На закрытых страницах «Википедии» пользователи могли увидеть баннер, который призывает их встать на защиту свободы интернета и противостоять «машинам цензуры». По мнению критиков реформы, она «сделает уязвимыми ценности, культуру и экосистему, на которых основано существование «Википедии». Со страницы с баннером можно было перейти на сайт кампании под названием «Спасите свой интернет». Там интернет-пользователи могли найти номера телефонов или электронные адреса евродепутатов своих стран, чтобы направить им протесты и убедить не голосовать за реформу.

Испаноязычная «Википедия» предупреждает: «Если законопроект будет принят в своей текущей версии, в интернете станет куда сложнее делиться новостями в соцсетях или получать к ним доступ через поисковые службы. Под угрозой окажется само существование «Википедии». Мы хотим и дальше предоставлять открытую, свободную, коллективную и бесплатную работу с достоверными сведениями. Мы призываем всех членов Европарламента проголосовать против реформы в её нынешнем варианте, начать обсуждение и учесть многочисленные предложения движения Wikimedia по защите доступа к информации, включая упразднение статей 11 и 13…»

Некоторые пользователи в соцсетях выразили удивление, почему, несмотря на то что недовольных много во всех европейских странах, версии «Википедии» на других языках не поддержали жест своих коллег. Как выяснилось, в каждом регионе редакторы сами принимают решение относительно действий сайта. Основатель «Википедии» Джимми Уэльс написал в Twitter, что платформе следует действовать более слаженно в будущем.

И хотя в активном обсуждении, продолжившемся в соцсети, представители Еврокомиссии поспешили заверить Уэльса, что его детище не пострадает по юридическим причинам, основатель «Википедии» осудил собеседников за попытку «открытого лоббирования» и введения общественности в заблуждение. «Сообщество «Википедии» не такое ограниченное в своём мышлении, чтобы оставить весь остальной интернет страдать лишь потому, что мы достаточно влиятельны, чтобы они захотели нас задобрить. Справедливость имеет значение», — заявил Джимми Уэльс.