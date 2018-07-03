Фарадж: немцы не простят Меркель нашествие мигрантов

Впустив в Германию свыше миллиона иммигрантов, Ангела Меркель допустила одну из величайших политических ошибок современности и должна за это поплатиться, полагает евродепутат Найджел Фарадж. В эфире Fox News Фарадж также отметил, что политическая элита Великобритании пытается предотвратить брексит, несмотря на волеизъявление своего народа, а это чревато беспрецедентным «политическим штормом».

А теперь поговорим о канцлере Германии Ангеле Меркель, которая рискует потерять свою должность, после того как её коалиция отвергла непростую миграционную сделку. За комментарием обратимся к члену Европарламента Найджелу Фараджу.



Найджел, у Меркель министр внутренних дел заговорил об отставке. Что вы об этом думаете?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, депутат Европарламента: Я думаю вот что. В конце прошлой недели было большое европейское собрание, встретились главы 28 государств. И здесь разворачивается большая баталия, потому что Европейский союз хочет, чтобы во всей Европе была общая политика, но отдельные страны-участницы хотят иметь возможность самостоятельно решать, кого пускать на свою территорию. Эта распря назревала уже два года, она привела к большим электоральным переменам. Речь идёт, конечно же, о новом правительстве Италии. А в Германии рейтинг (партии. — ИноТВ) АдГ, «Альтернативы для Германии», сейчас высок как никогда. Они опережают немецких социалистов и оказывают огромное давление на традиционную консервативную партию.



Госпожа Меркель вернулась с соглашением — с приятными, но пустыми словами на листе бумаги. Министр внутренних дел Зеехофер пригрозил уйти в отставку. И в ближайшие часы состоится встреча. Не могу сказать, уйдёт ли госпожа Меркель в ближайшие пару недель, но я знаю, что совсем скоро она останется в прошлом.



Кстати, Ангела Меркель говорит, что пару лет назад в Сирии был гуманитарный кризис, а теперь… похоже, что она пытается занять более умеренную позицию. Быть может, она видит политические тенденции — их трудно не заметить после того, что случилось в Италии. Да и во всём мире, как вы уже отметили. Неприятие истеблишмента, особенно в том, что касается иммиграционной политики.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да, но попытки госпожи Меркель менять свою политику сейчас просто смешны. Они впустили 1,6 миллиона человек. На самом деле они даже подбивали людей пересечь Средиземное море! Потому что госпожа Меркель сказала: «Мы справимся». А это привело к огромным проблемам в немецком обществе. Население целых районов очень недовольно навязанными переменами. Думаю, даже если госпожа Меркель будет на коленях просить прощения у немцев, этого будет недостаточно. Она должна поплатиться за одну из величайших политических ошибок современности. Ей конец, это только вопрос времени.



Ранее в этом году, когда Италия удивила весь мир своим раздвоенным правительством «Лиги Севера» и Движения пяти звёзд, высокопоставленный чиновник в Германии (еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. — ИноТВ) заявил, что, когда произошёл обвал рынков, они (итальянцы. — ИноТВ) получили по заслугам. Мол, может быть, страх заставит их взяться за ум и бросить эту кампанию против истеблишмента и Европы. По-моему, это ему аукнулось самым прискорбным образом. Но в Соединённом Королевстве до сих пор пытаются отказаться от брексита и оставить Англию в составе Евросоюза! Даже несмотря на то, что народ уже выразил своё недовольство.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: То, что сейчас делает истеблишмент в Соединённом Королевстве, прямо скажем, отвратительно. Большие транснациональные компании, их друзья в инвестиционных банках и многие из профессиональных политиков делают всё, что могут, чтобы предотвратить брексит. И некоторые из них, Тони Блэр и другие, полагают, что смогут сделать это безнаказанно. Поверьте, если они сольют брексит, они получат такой политический шторм, какого даже представить себе не могут. Избирателям на Западе уже надоели угрозы. Нам надоели заявления крупных компаний о том, что, если мы не поступим так, как хотят они, нам всем будет хуже. Откровенно говоря, мы им больше не верим. И сегодня мы получили подтверждение того, что, когда Обама заявил, что, проголосовав за брексит, мы окажемся в хвосте очереди, он сделал это по наущению Дэвида Кэмерона. Стоит ли удивляться, что мы так презираем своих лидеров?



Да, и этому не видно конца. Всегда приятно побеседовать с вами, Найджел. Даже несмотря на задержку сигнала. Большое спасибо, я вам признателен.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 02 июля 2018 года.