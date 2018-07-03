Das Erste: в споре о беженцах противники Меркель празднуют «историческую победу»

В ходе развернувшегося в Берлине миграционного спора инстинкт самосохранения взял верх, фракция ХДС/ХСС не развалилась, а министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер «может хвастаться», передаёт Das Erste. Ему и его партии «Христианско-социальный союз» удалось «продавить более жёсткую политику в отношении беженцев», поясняет корреспондент немецкого телеканала.
Компромисс, достигнутый внутри фракции ХДС/ХСС, комментирует Кристиан Ницше из Bayerischer Rundfunk.
КРИСТИАН НИЦШЕ, корреспондент Bayerischer Rundfunk: Инстинкт самосохранения оказался сильнее: фракция ХДС/ХСС не развалилась. Похоже, что сегодня члены фракции чуть ли не в принудительном порядке заставили председателей своих партий наконец-то прийти к компромиссу в миграционном споре. Без него, пожалуй, о союзе ХДС/ХСС больше не могло бы идти речи. Вчерашний вечер стал бы началом процесса обоюдного истязания.
Драматизм последних дней наглядно продемонстрировал: в отношениях Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера всё меньше доверия и всё больше недоброжелательности. Найти решение их заставил только страх утратить власть.
ХСС и Хорст Зеехофер теперь могут хвастаться, что им удалось продавить более жёсткую политику в отношении беженцев — по крайней мере внутри фракции ХДС/ХСС. Они отпразднуют это как историческую победу: маленькая партия указала путь более крупной. Затраченные силы и нанесённый доверию ущерб, однако, ещё долго будут давать о себе знать. Сегодня партии не сблизились, а ещё больше дистанцировались друг от друга.
Фракции, пожалуй, потребуется новый дуэт лидеров, который вновь бы укрепил семейные узы между партиями-сёстрами. В ходе спора о беженцах Меркель и Зеехофер сражались до последнего и истощили друг друга. И всё же им удалось обезвредить АдГ. Призывы этих популистов находят всё меньший отклик. Так что в целом день неплохой.
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