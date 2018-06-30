Spiegel: Европа всё больше изолируется и закрывается от беженцев

Лидеры европейских стран радуются достижению компромисса по миграционному вопросу, однако итоговое коммюнике саммита не содержало ничего, кроме заявлений о намерениях, которые должны выполняться на добровольной основе. В итоге прояснилось лишь одно: ЕС стремится изолироваться любой ценой, а права беженцев и мигрантов уже никого не волнуют, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

На саммите глав государств и правительств в Брюсселе речь шла практически исключительно об изоляции ЕС любой ценой, пишет корреспондент Der Spiegel Маркус Бекер, обращая внимание на то, что права мигрантов и беженцев уже едва ли играют хоть какую-то роль.

Если кто-то ожидал от саммита ЕС ясных заявлений, одно из них сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий: «Если кто-то хочет принимать беженцев — пожалуйста. Польша и Вышеградские страны представляют по этому поводу свою собственную позицию». При этом Моравецкий только что согласился с итогами саммита в Брюсселе, речь в которых идёт о «солидарности» при распределении нуждающихся в прибежище, подчёркивает автор статьи.

Проблема в том, что этот пункт соглашения является добровольным, как и другие центральные положения найденного компромисса, который ЕС считает успехом, но который на деле представляет собой лишь шаткий свод заявлений о намерениях, пишет немецкий журнал.

Решено, что внешние границы ЕС должны быть лучше защищены, для этого необходимо укрепить агентство по защите границ Frontex. Однако в документе не сказано, сколько средств и персонала для этого понадобится и в какие сроки надо исполнить этот план. Также ЕС собирается создать специальные платформы для приёма мигрантов за пределами своей территории и контролируемые центры внутри ЕС, но неясно, в чём именно состоит различие между ними.

Ясно только, что в этих центрах будет определяться статус спасённых на Средиземном море — претендуют ли они на статус беженцев или являются исключительно экономическими мигрантами. В последнем случае их будут высылать назад, в их родные страны. Беженцев же предстоит распределять по странам ЕС.

Автор статьи указывает на наличие целого ряда затруднений, связанных с этими решениями. Так, транспортировка мигрантов и беженцев в контролируемые центры должна осуществляться исключительно на добровольной основе. Перераспределение уже прибывших беженцев также должно быть добровольным. При этом премьер-министр Польши уже показал, насколько велика готовность некоторых стран ЕС к сотрудничеству на примере Польши и других стран Вышеградской четвёрки — Чехии, Словакии и Венгрии. Этой готовности попросту не существует, делает вывод Маркус Бекер.

По версии немецкого журналиста, заметную сдержанность проявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не проронил при подготовке к саммиту ни слова по поводу мигрантов, и ясно, почему — для него всё развивается наилучшим образом. У других стран ЕС нет инструментов влияния на отказывающихся принимать беженцев Орбана и Моравецкого. В итоговом заявлении саммита не было названо никаких стимулов для принятия мигрантов и беженцев — и никаких штрафов за отказ. Загадочно, какое государство ЕС при таких условиях окажется готово организовать у себя центр по распределению беженцев, считает корреспондент Der Spiegel. Ангела Меркель после саммита оставила этот вопрос без ответа.

Также непонятно, каким образом при таких условиях к сотрудничеству будет привлечено Агентство ООН по делам беженцев и Международная организация по делам миграции, отмечает автор статьи. После саммита Ангела Меркель снова подчеркнула, что непременно хочет, чтобы обе организации участвовали в этой инициативе. Однако у них уже имеется план из шести пунктов, из которого ясно следует: лагеря по приёму беженцев внутри ЕС и за его пределами могут считаться законными только тогда, когда размещённые там люди имеют возможность получить убежище в Европе.

Между тем, сомнительно даже, возникнут ли вообще когда-нибудь за пределами ЕС эти платформы по приёму мигрантов, потому что такие страны, как Ливия или Албания уже ответили на эту идею отказом, уверяет немецкий журнал. К тому же эти центры уже подверглись резкой критике. Председатель фракции зелёных в Европарламенте считает, что «этот саммит хоронит право на получение убежища в Европе». Другой представитель той же партии назвал подобные лагеря по приёму беженцев «правонарушением» и элементом механизма для преграждения пути беженцам, но никак не соглашением по их распределению.

Неправительственные организации, такие, как Oxfam и One, тоже резко раскритиковали решение ЕС, охарактеризовав его как «краткосрочное мнимое решение», при принятии которого думали «только о завтрашних заголовках». Также в организациях предостерегали от перекладывания ответственности глав ЕС на бедные страны у порога Европы.

Как отмечает издание, Испания и Греция на саммите выразили готовность принять беженцев, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, а в итоге объявились на границе Германии и Австрии. Однако большинство таких мигрантов прибыли туда из Италии — а новое правительство в Риме категорически отказывается принимать их обратно, подчёркивает автор статьи.

Таким образом, ЕС добился желаемого компромисса в вопросе о беженцах и мигрантах. Но итоговое коммюнике саммита содержало в основном лишь ни к чему не обязывающие заявления о намерениях, и неясно, как именно они должны быть реализованы. Понятно одно: «Европа орбанизируется» — «ЕС хочет изолироваться ещё сильнее, чем прежде», заключает Der Spiegel.