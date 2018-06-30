Welt: Меркель помешает семьям беженцев воссоединяться в Германии

Германия заключила соглашение с Испанией и Грецией об обратном приёме беженцев, зафиксированных на немецко-австрийской границе, сообщает Die Welt. Согласно официальному заявлению Берлина, мигранты, отпечатки пальцев которых уже внесены в европейскую базу данных Eurodac, будут депортироваться из Германии обратно в Испанию и Грецию, чтобы не допустить воссоединения семей беженцев.
Правительство Германии заключило соглашение с Испанией и Грецией об обратном приёме мигрантов, сообщает Die Welt. Мадрид и Афины хотят вновь принимать беженцев, которые зарегистрированы в других странах. Об этом на саммите ЕС в Брюсселе заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
В официальном заявлении Берлина говорится, что Испания и Греция готовы вновь принимать беженцев, которые зафиксированы на немецко-австрийской границе и отпечатки пальцев которых уже есть в базе данных Eurodac. Тем самым Германия обещает постепенно воспрепятствовать случаям воссоединения семей мигрантов, находящихся в Греции и Испании, и родственники которых находятся в Германии, поясняет издание. Также в соглашении заявлено, что в течение следующих четырёх недель будут проверены «оперативные детали предстоящих мер».
По словам Меркель, результаты саммита ЕС выполнили требования партии ХСС и представляют собой «существенный прогресс».«То, чего мы сегодня здесь достигли, это больше, чем я представляла. То, что в данное время можно было достичь, было реализовано», — резюмировала Меркель.
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