N-TV: итальянцы возмущены попыткой Брюсселя сделать из них «полезных идиотов»

Министр иностранных дел Италии Сальвини с негодованием встретил новость о том, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже подготовили проект документа по миграционной проблеме для предстоящего европейского саммита, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Итальянцы не желают быть «полезными идиотами» Брюсселя и видят в таких досрочных решениях попытку одурачить их или навязать свои условия.

Многие в Италии сейчас задаются вопросом: «Они там, в Брюсселе, правда такие недалёкие или только прикидываются?» Это на руку, прежде всего, итальянскому министру иностранных дел Маттео Сальвини, который всё острее ставит вопрос о беженцах, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Сальвини был возмущён, когда пару дней назад распространилась новость о том, что Берлин и Париж на внеплановой встрече в минувшее воскресенье подготовили документ, содержащий важнейшие положения миграционного вопроса. Если всё уже и так решено, то премьер-министру Джузеппе Конте нет смысла ехать в Брюссель, считает Сальвини.

Однако в действительности эта попытка «снова взять Италию за горло» может быть ему на руку, отмечает немецкий телеканал. В воскресенье в 75 муниципалитетах Италии пройдут выборы, на которых друг другу противостоят, в первую очередь, правоцентристские и левоцентристские кандидаты. Сальвини возглавляет враждебную к чужакам «Лигу севера» и надеется при помощи резких вызовов привлечь на сторону своих кандидатов избирателей «Движения пяти звёзд».

Итальянцы не хотят быть «полезными идиотами» Брюсселя, а Сальвини не упустит шанса использовать их недовольство и с готовностью выступит в роли «европейского Трампа», считает автор статьи. Поэтому представители умеренного крыла и социал-демократов были растеряны в четверг, когда Макрон озвучил далеко не дипломатичное сравнение популистов с распространяющейся чумой.

Приготовленный для саммита документ выглядит попыткой одурачить Италию не только в глазах Сальвини. Он рассердил даже тех, кто не хочет иметь ничего общего с нынешним итальянским правительством. В такой ситуации мало помогают высказанные Конте по телефону уверения европейского комиссара по миграционным вопросам в том, что спорный проект документа снят с рассмотрения, подчёркивает N-TV.

Социал-демократы предостерегают, что Италия в состоянии самоизолироваться от остальной части ЕС. В настоящее время Сальвини, несомненно, может беспрепятственно продолжать свой самостоятельный курс, и ни у «Движения пяти звёзд», являющегося его партнёром в правительстве, ни у премьер-министра Конте нет сил, чтобы встать у него на пути. На прошлой неделе они не смогли ничего сделать против решения министра внутренних дел запретить спасательному кораблю Aquarius вход в любые итальянские порты. В результате 630 человек на борту судна достигли берегов Испании, и то лишь через четыре дня. Замечания о том, что многие из-за этого заработали морскую болезнь, Сальвини отмёл одной короткой фразой: «Их проблемы».

Как сообщается в статье, Сальвини возлагает большие надежды на так называемую «ось добровольцев» между Римом, Веной и Мюнхеном, однако не замечает расхождения во взглядах на проблему беженцев. Сальвини хочет воспрепятствовать первичной миграции в Италию и поясняет, что мигранты, прибывшие на итальянские берега, в первую очередь ступают на «европейскую» землю, поэтому принимать их должны все государства ЕС. Между тем, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, к примеру, ставит перед собой задачу помешать уже вторичной миграции.

Впрочем, оба политика сходятся в том, что не желают успеха политике Меркель. Однако если Ангела Меркель, непоколебимо настаивающая на поисках европейского решения, проиграет борьбу за власть с ХСС, это будет плохой новостью и для Италии, отмечает немецкий телеканал N-TV.