WSJ: итальянцы первые — отчаявшаяся западная молодёжь идёт против системы

Безработица, нестабильное трудоустройство и неуверенность в завтрашнем дне заставили итальянскую молодёжь, половина которой и в 30 лет вынуждена жить с родителями, в массе своей поддержать новое антисистемное правительство «Лиги» и «5 звёзд». Похожие тенденции наблюдаются и в ряде других стран Европы — молодые люди возлагают последние надежды на новые власти, пишет The Wall Street Journal.

Недавно в Италии сформировалось крупнейшее в Европе правительство, выступающее против действующей системы. За столь радикальными переменами стоят молодые избиратели, которым в последние 10 лет пришлось столкнуться с непрестанной нехваткой рабочих мест. Неужели подобная судьба ждёт и другие европейские страны, задаётся вопросом корреспондент The Wall Street Journal Эрик Сильверс.



По мнению автора статьи, если говорить об Италии, то успех партий «5 звёзд» и «Лига» свидетельствует о пропасти между поколениями — молодёжью и более старшими итальянцами, которым нередко приходится содержать своих взрослых детей и которые по привычке голосуют за «мейнстримные партии». В то же время похожие тенденции наблюдаются и в других странах Южной Европы. По статистике, почти 30% итальянцев в возрасте от 20 до 34 лет нигде не работают, не учатся и не стажируются. Это самый большой показатель по Евросоюзу, на втором месте стоит Греция с 29% и Испания с 21%.



«Италия разваливается, но в стране за, по меньшей мере, последние 30 лет так ничего и не меняется», — жалуется 33-летний Карло Гаэтани. 10 лет назад, когда ему было чуть за 20, он голосовал за левоцентристов в надежде, что они дадут толчок экономическому развитию южной части страны. Но этого так и не случилось — по словам Гаэтани, глядя, как его друзья не могут найти работу, да и его собственный частный бизнес еле держится на плаву, он чувствует, что его предали. «5 звёзд» — наша последняя надежда. Если и они ничего не сделают, думаю, больше я голосовать не буду», — прокомментировал итальянец.

Как объясняет издание, одна из главных проблем стран Южной Европы заключается в системе трудоустройства, в рамках которой людям с открытыми контрактами — а зачастую это более старшие сотрудники — достаются все гарантии, льготы и пособия. В то же время в условиях кризиса работодатели всё чаще прибегают к краткосрочным трудовым договорам, которые обычно длятся от месяца до года. Причём временные контракты были введены только в 90-х годах в качестве промежуточного шага к постоянной работе, чтобы помочь молодым людям окунуться в рынок труда. Однако работодатели очень быстро стали использовать нововведение, чтобы сократить расходы и волокиту при увольнении сотрудников. И несмотря на все старания властей реструктурировать сложившуюся систему, она действует до сих пор. Собственно, отмену этой системы «5 звёзд» и «Лига» сделали одним из ключевых пунктов своей программы, который и помог привлечь к ним молодых людей.



Другим пунктом программы стали мигранты. «Мы не можем приютить всю Африку. У нас и так есть свои проблемы. У нас ужасная безработица и полно нестабильных рабочих мест», — возмущается 23-летний продавец супермаркета Джанлука Табурки. Возглавляющий «Лигу» Маттео Сальвини, получивший в новом правительстве пост министра внутренних дел и вице-премьера, пообещал, что власти депортируют сотни тысяч мигрантов. В «5 звёздах» ограничились лишь призывами пресечь нелегальную иммиграцию.

The Wall Street Journal подчёркивает, что среди всей европейской молодёжи из общей тенденции сильнее всех выбиваются британцы. Так, во время референдума по брекситу в 2016 году 71% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за ЕС, а пожилые люди от 65 лет, напротив, в большинстве своём выбрали покинуть союз. Как показали исследования, эти результаты демонстрируют, что молодые британцы ценят удобства перемещения, работы и учёбы, которые даёт членство страны в ЕС, в то время как старшее поколение видит в брексите возможность получить лучший контроль над иммиграцией.

Пример с Южной Европой говорит о том, что молодёжь в большей части западных стран боится, что не сможет обойти своих родителей по уровню обеспеченности. Половина итальянцев в ходе опроса заявили, что, на их взгляд, за всю свою карьеру они заработают меньше, чем их родители. Людям с нестабильными работами банки неохотно дают займы, поэтому всё те же итальянцы испытывают серьёзные опасения относительно перспектив покупки собственного жилья и обзаведения потомством. Отсюда и браки стали заключаться позднее. Почти половина итальянцев от 25 до 34 живут со своими родителями, которые зачастую получают весьма солидные пенсии. Более трети молодых людей получают материальную поддержку от родителей и дедушек с бабушками.



«Как же не переживать за свою дочь, когда ей 29 лет, а она ещё не определилась со своим будущим?» — сетует Даниэла Граманцини.