Обозреватель Figaro: чтобы сохранить европейскую цивилизацию, необходимо отказаться от постколониальной вины

Миграционный кризис в Европе, последним эпизодом которого стали инцидент с судном «Аквариус» в Италии, выявил глубокие противоречия между европейскими гуманистическими идеалами и способностью Европы сохранить свою идентичность, считает обозреватель Figaro Наташа Полони. Чтобы разрешить этот парадокс, Европе необходимо в первую очередь отказаться от чувства «постколониальной вины», определяющего миграционную политику континента, убеждена журналистка.

Как отмечает обозреватель Le Figaro Наташа Полони, отказ итальянского правительства принимать у себя судно «Аквариус», на борту которого находилось около 600 мигрантов, было широко поддержано населением Италии и, вероятно, добавит очков альянсу «Лиги Севера» и «Движения пяти звёзд» на предстоящих выборах в стране.

Этот случай стал ещё одним эпизодом миграционного кризиса в Европе и демонстрацией противоречия между воплощением в жизнь идеи «гуманизма», лежащей в основе европейских ценностей и возможностью обеспечить сохранность носителей этих ценностей —наций и народов.

То, что называется европейской цивилизацией, сформировалось под влиянием идей гуманизма и просвещения, согласно которым все люди — братья, а каждый индивид от природы наделён достоинством, считает Полони. «В этом внимании к индивиду наше глубокое отличие от других цивилизаций, в которых человеческие существа оказывались заключены в рамки коллектива и раздавлены им», — убеждена журналистка. По её убеждению, именно эти ценности не позволяют европейцам оставлять в беде несчастных.

«Но можем ли мы сегодня игнорировать тот факт, что потоки людей, прибывающих из обществ, обычаи и структура которых радикально отличны от нашего, со временем ослабляет нашу систему?», — задаётся вопросом автор. Парадокс заключается в том, что европейские ценности, заставляющие европейцев исправлять ошибки собственной истории, мешают им заботиться о сохранении этих самых ценностей.

Вот почему президенту Франции вместо оскорблений в адрес итальянцев, с 2013 года принявших у себя 700 тыс. беженцев, следовало бы самому принять у себя несчастных пассажиров «Аквариуса», однако вместе с тем торжественно заявить, что Франция не может «открыть свои границы всем ветрам» и пригласить к сотрудничеству своих европейских партнёров.

Первое, что необходимо сделать — это принять меры в отношении нелегальных перевозчиков мигрантов из Ливии, уверена Полони. Пусть даже делать это придётся без одобрения международного сообщества. «Мы ведь это умеем, когда речь заходит о бомбёжках Сирии или Ливии Каддафи», — иронизирует автор.

Кроме того, необходимо выработать общеевропейскую политику сотрудничества и помощи в развитии таким странам как Нигерия или Кот-Д’Ивуар, где в скором времени ожидается «взрыв демографической бомбы».

Третье условие для решения кризиса — необходимое в первую очередь — «культурное и нравственное возрождение Европы, в основе которого отказ от любой формы постколониальной вины и сострадательного мультикультурализма», убеждена журналистка.

Помимо этого, камня на камне не должно остаться от наполненных ненавистью к Западу речей, которые можно услышать сегодня от представителей определённых ассоциаций и даже популярных исполнителей. Делать это нужно не с помощью цензуры, а с помощью аргументов, уверена Полони. «Чтобы дети тех, кому мы открываем сегодня двери, не обернули однажды свою злобу против нас, забыв о том, что именно Европа изобрела права человека, без которых у них не было бы права голоса».