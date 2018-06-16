Figaro: бесконтрольная миграция грозит уничтожить культуру «свободного Квебека»

Франко-канадская провинция Квебек стремительно теряет свою культурную идентичность из-за бесконтрольной иммиграции, бьёт тревогу обозреватель Le Figaro. Однако большинство квебекцев, похоже, смирились с этим фактом и считают вероятным, что в скором времени могут стать меньшинством в собственном обществе.

«Свободный Квебек», издавна гордившийся своей культурой и идентичностью, прославленный генералом Де Голлем в 1967 году, остался в прошлом, сетует французский журналист Франсуа Д’Орсиваль на страницах Le Figaro. И похоже, сами жители Квебека с этим смирились: согласно опросу, проведённому в марте 2017 года, двое из трёх жителей канадской провинции считают «вероятным», что их культура и идентичность станет в будущем «культурой меньшинства».

Эту тенденцию описывал в своей книге «Квебекцы» и французский журналист, большой знаток североамериканского континента Жан-Мишель Демец, с помощью фактов и цифр показавший, какую трансформацию переживает общество, бывшее некогда особенным, имевшее свою «душу» и стремительно — за одно поколение — превратившееся в мультикультурное объединение, где даже язык находится под угрозой.

Если 50 лет назад 80% квебекских иммигрантов были европейцами, говорили по-французски и ходили в церковь по воскресеньям, то сегодня таких всего 18%. В 55-тысячном потоке мигрантов, легально въезжающих в провинцию каждый год, французов всего от 3 до 5 тыс. В таком ритме за следующие 16 лет Квебек примет у себя 850 тыс. мигрантов, преимущественно из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, для большинства из которых ни английский, ни французский не будут родным языком.

Ещё один признак «мутации» франко-канадской провинции: если в 2001 году 80% жителей Квебека считали себя католиками, то спустя 13 лет их стало 60%.

По убеждению журналиста, эти изменения не случайны. Канада всегда считала иммиграцию благом и способом «обогащения» собственной культуры. Однако, как только иммигранты перестали быть европейцами, общество превратилось в «мультикультурное», и, несмотря на отсутствие безработицы, теряет свою идентичность.

Куда будет двигаться в дальнейшем этот «новый Квебек», покажут следующие всеобщие выборы, намеченные на октябрь, полагает автор статьи.