Le Nouvel Obs: в нашествии популистов Европе некого винить, кроме себя

Несмотря на единый отпор Дональду Трампу на саммите «Большой семёрки», Евросоюз сегодня разобщён как никогда, полагает Le Nouvel Observateur. «Крайне правые» и «популистские» движения набирают всю большую популярность в Европе, и вина за это частично лежит на самом ЕС, уверен автор статьи. По его убеждению, неспособность европейских лидеров прислушаться к запросам собственного народа сделала реформирование ЕС почти невыполнимой задачей.

Единство европейских держав в противостоянии Дональду Трампу на прошедшем саммите «Большой семёрки» представилось президенту Франции Эммануэлю Макрону новым «цементом», который скрепит Европейский союз, однако на самом деле «никогда ещё Европа не была столь больна и столь разобщена, как сегодня», утверждает в редакционной статье Le Nouvel Observateur.

На предстоящем через две недели саммите ЕС клуб европейских лидеров, близких к «крайне правым» кругам, пополнится новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который займёт своё место возле венгерского лидера Виктора Орбана, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, главы чешского правительства Андрея Бабиша и молодого австрийского премьера Себастьяна Курца. А вскоре к этому списку добавится и словенский союзник Орбана Янез Янша.

«Развевая по ветру звёздно-синий флаг, Эммануэль Макрон всё ещё делает вид, что верит в «реформирование» союза… но он находится в изоляции», — считает издание. Его предложения о создании бюджета Еврозоны не были поддержаны Северной Европой и странами Балтии. Что до Ангелы Меркель, она не многим может ему помочь, находясь в плену «политических игр» в своём лагере и опасаясь взлёта популярности «еврофобов» из АдГ.

Однако «если Европейский союз стал мишенью популистских движений, в этом, в том числе, есть и его вина», — отмечается в статье. Вот уже 20 лет, как это объединение «вязнет в грязи» после «евроэнтузиазма» первых лет существования. Его плохое функционирование подрывает «прекрасную идею сообщества». Его лидеры оказались неспособны услышать запросы собственного народа как в отношении экономики, так и в отношении государственных границ. Став «дисциплинарной» валютой, евро не способствовал объединению стран, а только разжёг конкуренцию (фискальную и социальную) и вызвал враждебность. «Не имея полномочий, ЕС не смог справиться с кризисом беженцев, который поспособствовал взрыву национализма», — напоминает издание. И случай с судном «Аквариус»* на этой неделе в полной мере продемонстрировал масштаб бессилия единой Европы.

«Европейскую конструкцию необходимо отстроить заново, но по-иному, на новом фундаменте», — уверен автор статьи. Некоторые предлагают для этого сконцентрироваться на нескольких ограниченных и конкретных целях, другие, как Эммануэль Макрон, считают необходимым двигаться к более единой, «политической» Европе, даже если она будет включать в себя меньшее число стран. Однако до сегодняшнего дня союз брал на вооружение «худший из методов»: «продолжать делать усилия, никогда не приводящие к успеху: чем дольше не получается, тем больше шансов на успех». Надёжный рецепт для союза, «навсегда оставшегося местом, лишённым амбиций, политики, души и переполненным крайне правыми», — уверен L’OBS.

* «Аквариус» — судно с 629 мигрантами на борту, которому Италия отказала в доступе к своим портам (прим. ИноТВ).

