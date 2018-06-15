Welt: спор о мигрантах грозит поставить крест на карьере Меркель

Разногласия в союзе партий ХДС и ХСС существуют давно, но теперь они стремительно развились до настоящего кризиса, пишет Die Welt. По версии многих немецких СМИ, из-за конфликта между Ангелой Меркель и её министром внутренних дел Хорстом Зеехофером в связи с миграционной политикой на карту оказалась поставлена работа нынешнего правительства Германии. Некоторые издания даже считают, что власть Меркель сейчас существует уже только на бумаге.

Немецкие СМИ сходятся во мнении относительно конфликта в союзе партий ХДС и ХСС: на кон поставлено всё — и это может привести к концу двух долгих и значительных политических карьер, пишет Die Welt.

Как отмечает издание, новое правительство Германии к настоящему моменту успело проработать менее сотни дней и неизвестно, продержится ли оно ещё сотню. Во всяком случае, соответствующим вопросом в связи с кризисом союза партий задалась немецкая газета Badische Zeitung. Разногласия между ХДС и ХСС обострились, коалиции грозит распад. В этом случае министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер намерен сразу же прекратить пускать в страну беженцев при попытке пересечения границы. Если он решит привести этот план в действие, Ангеле Меркель придётся либо отстранить его от должности, либо самой оставить свой пост. «Дни коалиции тогда были бы сочтены», — пишет газета из Фрайбурга.

На карту поставлено всё. Этот кризис правительства можно и нужно было избежать, и сделать это было не так сложно. По версии газеты Rhein-Zeitung, ХСС стоило бы не столь активно выступать «с пеной у рта», а Ангеле Меркель — проявить меньше упрямства, и тогда можно было бы найти компромисс в вопросе о том, что делать с беженцами на немецких границах. Между тем крах правительства может привести и к завершению двух значительных политических карьер, и только от самих Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера зависит, станет ли эта схватка последней для них и не будут ли они уничтожены в политическом отношении после неё, отмечает немецкая газета.

Schwäbische Zeitung обращает внимание на то, что в октябре в Баварии должны состояться выборы, и позиции ХСС там весьма сомнительны. Согласно опросам, большинство немцев поддерживают жёсткую линию министра внутренних дел Зеехофера в миграционной политике, и для его партии это может оказаться плюсом на выборах. Однако это игра со многими неизвестными, и ХСС таким образом ставит под сомнение дееспособность коалиции и возвещает «конец эры Меркель».

Также в немецких СМИ отмечают, что вопросы, касающиеся беженцев, не могут решаться исключительно Баварией, — однако непонятно, каким образом Ангела Меркель теперь сможет за две недели добиться на уровне ЕС того, что не удавалось ей на протяжении двух лет. Речь идёт о том минимуме солидарности, без которого невозможна общая линия в миграционной политике. Отношения внутри союза ХДС/ХСС ещё более хаотичны, чем нынешняя ситуация с беженцами. Если Зеехофер продолжит хвастаться своим влиянием, то шаткие надежды на одобрение в Баварии для него, очевидно, важнее политической стабильности Германии, пишет Stuttgarter Zeitung.

По замечанию берлинской газеты, общий курс ЕС в миграционной политике может потерпеть крах из-за инициативы Зеехофера. Большинство немцев уверены, что для Ангелы Меркель это последний срок на посту канцлера Германии. Тем не менее остаётся только удивляться, как быстро спор между ХДС и ХСС развился до настоящего кризиса. При этом никакого давления извне в данном случае нет: ощущение кризиса в правительстве провоцируют своими действиями только баварский парламент и глава ХСС Хорст Зеехофер.

Тем временем в газете Mannheimer Morgen и вовсе считают, что «власть Ангелы Меркель сейчас существует только на бумаге», — в конституции, где она записана как канцлер Германии. Однако в политической практике лидер немецкого правительства «общипана, как курица после заклания», и случилось это из-за деятельности ХСС, потому что министр внутренних дел Хорст Зеехофер поднял мятеж в вопросе миграционной политики и сплотил за собой ряды ХСС.

Как отмечают другие немецкие газеты, Ангела Меркель мало что может ему противопоставить. Возможно, ей с трудом удастся в последний раз сплотить депутатов ХДС с помощью «химеры европейского решения». Если же Зеехофер, как он заявил, самопроизвольно закроет границы, это будет означать распад правительства, и воспрепятствовать этому может только компромисс, найденный в последнюю минуту.

Речь сейчас идёт о том, кто получит преимущество в вопросах миграционной политики. Как напоминают немецкие печатные издания, этот конфликт ХДС и ХСС тянется с 2015 года: Зеехофер и его сторонники уже давно заручились поддержкой большинства населения.