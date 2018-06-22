Spiegel: немецкие социал-демократы готовят новые выборы «на всякий пожарный»

В прошлый раз распад ещё не успевшей сформироваться коалиции застал бундестаг врасплох, и теперь СДПГ старается подготовиться к любому варианту развития миграционного спора, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Никто не знает, как далеко может зайти конфликт между фракциями ХДС и ХСС, поэтому социал-демократы готовятся даже к организации и проведению новых парламентских выборов — на всякий случай.

Неизвестно, как будет развиваться дальше спор по поводу беженцев между ХДС и ХСС, однако социал-демократы Германии хотят быть готовы ко всему — и прорабатывают даже возможность проведения новых выборов, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как сообщается в статье, в связи с конфликтом между ХДС и ХСС социал-демократы уже ведут первые приготовления к возможным новым выборам. По информации издания, в конце прошлого года и в начале этой недели в доме имени Вилли Брандта, где располагается берлинская штаб-квартира СДПГ, уже трижды проходили внутренние обсуждения под руководством генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайла. Речь при этом шла о подготовке к быстрой организации предвыборной борьбы в бундестаге.

На этих заседаниях обсуждались вопросы, касавшиеся срока проведения выборов и, соответственно, сроков представления списков кандидатов и разработки предвыборной программы.

По версии стратегов СДПГ, провести новые выборы реально можно не ранее начала сентября. Ларс Клингбайл даже выдал поручение начать предварительный осмотр и выбор подходящих залов к экстренному заседанию партии.

Как поясняет Der Spiegel, у этих планов есть своя предыстория: в конце прошлого года СДПГ оказалась застигнута врасплох крахом переговоров о создании «Ямайской коалиции» ХДС/ХСС, зелёных и Свободно-демократической партии, и не была должным образом подготовлена к возможному проведению новых выборов. Проведение предвыборной борьбы, по общим оценкам, тоже было спланировано недостаточно хорошо. На этот раз социал-демократы хотят быть лучше подготовлены — «на всякий пожарный», разъясняет немецкий журнал.

Партия ХСС дала канцлеру Ангеле Меркель срок до конца июня, чтобы найти на европейском уровне решение для возвращения тех беженцев, которые уже зарегистрированы в другой стране ЕС. В противном случае министр внутренних дел и глава ХСС Хорст Зеехофер намерен выслать таких мигрантов за пределы Германии. Конфликт между Меркель и Зеехофером несёт угрозу не только для существования большой коалиции, но и для дальнейшего действия союза фракций ХДС и ХСС, отмечает издание.

Независимо от планирования возможных новых выборов и предвыборной борьбы, СДПГ собирается заключить договор с новой агентской компанией, чтобы улучшить свой имидж. Переговоры по этому поводу также ведутся в настоящее время, сообщает Der Spiegel.