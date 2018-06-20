Das Erste: конфликт из-за беженцев поставил под вопрос канцлерство Меркель

Конфликт из-за миграционной политики между лидерами немецкий партий ХСС Хорстом Зеехофером и ХДС Ангелой Меркель может стоить последней канцлерства, считает Das Erste. Она сильно отстала от настроений в стране и, проявляя упрямство и жёсткость, рискует развалом фракции, а у этого будут фатальные последствия, рассказывает журналист Кристиан Нитше.
Конфликт по поводу беженцев и границ комментирует Кристиан Нитше из Bayerischer Rundfunk.
КРИСТАН НИТШЕ, журналист Bayerischer Rundfunk:Ангела Меркель многим рискует, навязывая фракции ХДС/ХСС свой курс. В конфликте из-за беженцев она достаёт свой самый острый меч и настаивает на праве принимать основополагающие решения по вопросам внешней и внутренней политики, в том числе и по особому вопросу: «Стоит ли в определённых случаях запрещать беженцам въезд в страну на границе».
Не желая уступать, Меркель рискует развалом правительства. Беженцы в Европе уже давно в безопасности, но Меркель не собирается закрывать для них границы Германии, даже если они зарегистрированы в другой стране. По крайней мере, до тех пор, пока с другими странами не будет достигнуто соглашение по распределению беженцев.
Меркель цепляется за свою мечту стать канцлером европейского единства, как Гельмут Коль. Но как раз в сфере миграционной политики ей это не удастся. Меркель делает ставку на неправильную тему. Если она продолжит проявлять упрямство, то фракция распадётся. ХДС и ХСС отделяться друг от друга. Это действительно будет иметь фатальные последствия. У популистов и врагов демократии появится ещё больший политический простор для действий.
Звучит абсурдно. Она (Меркель. — ИноТВ) хочет объединить Европу, но в результате только усиливает позиции врагов европейской идеи. Меркель всё дальше отстаёт от настроений в стране, но это ей не мешает. 2\3 граждан страны хотят, чтобы беженцами запретили въезжать в Германию без документов. Но Меркель не ищет политический компромисс с ХСС. Она идёт на ещё большую конфронтацию. Это неверный курс, который может стоить ей канцлерства.
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