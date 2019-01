N-TV: Трамп возмущён, что его выставили школьником перед строгой Меркель

Дональд Трамп возмущён фотографией с Ангелой Меркель и считает, что его снова выставили в плохом свете, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Как поясняется в статье, на этот раз причиной неудовольствия американского президента стала уже почти каноническая фотография с саммита G7, на которой Ангела Меркель похожа на строгую учительницу, поучающую упрямого школьника.

Американский президент ответил на этот уже успевший прославиться снимок подборкой альтернативных кадров, запечатлевших его в обществе канцлера Германии и других политиков G7. В своём аккаунте в Twitter Дональд Трамп опубликовал множество фотографий одной и той же сцены. На одной из них Меркель и канадский премьер-министр Трюдо улыбаются, в то время как Трамп похлопывает канцлера Германии по руке.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt