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N-TV: Трамп возмущён, что его выставили школьником перед строгой Меркель

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский президент в очередной раз возмутился тем, что «фейковые СМИ» выставляют его в плохом свете, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. На этот раз причиной стала фотография с саммита G7, на которой Ангела Меркель напоминает строгую учительницу, отчитывающую упрямого школьника в лице Дональда Трампа. Этот снимок быстро разошёлся по всему миру как символ изоляции США среди других участников Большой Семёрки.
N-TV: Трамп возмущён, что его выставили школьником перед строгой Меркель
Reuters

Дональд Трамп возмущён фотографией с Ангелой Меркель и считает, что его снова выставили в плохом свете, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Как поясняется в статье, на этот раз причиной неудовольствия американского президента стала уже почти каноническая фотография с саммита G7, на которой Ангела Меркель похожа на строгую учительницу, поучающую упрямого школьника.

Американский президент ответил на этот уже успевший прославиться снимок подборкой альтернативных кадров, запечатлевших его в обществе канцлера Германии и других политиков G7. В своём аккаунте в Twitter Дональд Трамп опубликовал множество фотографий одной и той же сцены. На одной из них Меркель и канадский премьер-министр Трюдо улыбаются, в то время как Трамп похлопывает канцлера Германии по руке.

 

 

Как напоминает N-TV, на прошлой неделе немецкое правительство опубликовало снимок, на котором Меркель стоит с серьёзным выражением лица, склонившись над документом. Напротив неё сидит Трамп, тоже выглядящий серьёзным и скрестивший руки на груди. Эта фотография быстро распространилась по всему миру. По мнению многих наблюдателей, этот кадр отражает оппозицию Трампа всем остальным участникам G7 в торговой политике — а также его изоляцию среди глав стран и правительств в целом.

«У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, — написал Трамп у себя в Twitter. — Но СМИ, распространяющие фейковые новости, показывают только плохие снимки (выражающие неудовольствие) с переговоров по поводу соглашения — где я прошу о вещах, о которых ни один другой американский президент не попросил бы!»

 

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N-TV Германия Европа
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