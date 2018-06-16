N-TV: Трамп возмущён, что его выставили школьником перед строгой Меркель

Американский президент в очередной раз возмутился тем, что «фейковые СМИ» выставляют его в плохом свете, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. На этот раз причиной стала фотография с саммита G7, на которой Ангела Меркель напоминает строгую учительницу, отчитывающую упрямого школьника в лице Дональда Трампа. Этот снимок быстро разошёлся по всему миру как символ изоляции США среди других участников Большой Семёрки.

Дональд Трамп возмущён фотографией с Ангелой Меркель и считает, что его снова выставили в плохом свете, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Как поясняется в статье, на этот раз причиной неудовольствия американского президента стала уже почти каноническая фотография с саммита G7, на которой Ангела Меркель похожа на строгую учительницу, поучающую упрямого школьника.

Американский президент ответил на этот уже успевший прославиться снимок подборкой альтернативных кадров, запечатлевших его в обществе канцлера Германии и других политиков G7. В своём аккаунте в Twitter Дональд Трамп опубликовал множество фотографий одной и той же сцены. На одной из них Меркель и канадский премьер-министр Трюдо улыбаются, в то время как Трамп похлопывает канцлера Германии по руке.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Как напоминает N-TV, на прошлой неделе немецкое правительство опубликовало снимок, на котором Меркель стоит с серьёзным выражением лица, склонившись над документом. Напротив неё сидит Трамп, тоже выглядящий серьёзным и скрестивший руки на груди. Эта фотография быстро распространилась по всему миру. По мнению многих наблюдателей, этот кадр отражает оппозицию Трампа всем остальным участникам G7 в торговой политике — а также его изоляцию среди глав стран и правительств в целом.

«У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, — написал Трамп у себя в Twitter. — Но СМИ, распространяющие фейковые новости, показывают только плохие снимки (выражающие неудовольствие) с переговоров по поводу соглашения — где я прошу о вещах, о которых ни один другой американский президент не попросил бы!»