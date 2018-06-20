Die Welt: Германия стала для Трампа идеальной «грушей для битья»

Американский президент Дональд Трамп использует напряжённую ситуацию с беженцами в Европе, чтобы оправдать свою жёсткую миграционную политику, пишет Die Welt. В этом отношении Германия стала для него «идеальной мишенью» и «грушей для битья».

Президент США Дональд Трамп готов сделать всё, чтобы выглядеть хорошо перед своей «фан-базой», пишет Die Welt. Ради этого он готов начать торговую войну с самыми верными союзниками Америки и оскорблять их самым жёстким образом, как, например, недавно на саммите G7 в Канаде. Строя из себя миротворца, он «навязывается в друзья» к одному из «самых худших диктаторов современности» Ким Чен Ыну. После встречи с ним он возвращается домой с «сырым соглашением» и в манере продавца преподносит его как прорыв.



И теперь, чтобы оправдать свою жёсткую миграционную политику на южной границе США, из-за которой родителей приходится разлучать с детьми, он вмешивается во внутриполитические дела Германии, пишет автор статьи. «Народ Германии поворачивается против своих лидеров, в то время как миграционный вопрос раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии сильно выросла. Большую ошибку допустила вся Европа — пустила к себе миллионы людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!» — написал Трамп у себя в Twitter.



Как обычно глава Белого дома делает такие заявления во внутриполитических целях. Очень многие критикуют его миграционную политику. Против неё высказывались все первые леди. Видимо, такой подход с его стороны был выбран специально для устрашения, полагает автор.



И теперь Трамп пытается убедить граждан США, что, если сейчас не проявить жёсткость, то скоро Америку постигнет судьба Европы, которую заполонили беженцы и которая утрачивает свою идентичность, продолжает издание. Схожие аргументы он озвучивал ещё в ходе предвыборной кампании, критикуя политику открытых границ Меркель. Тогда он искусно использовал страх утраты контроля над границами страны, чтобы мобилизовать свой электорат. Чем мрачнее были его описания ситуации в Европе, тем необходимее казались предлагаемые им жёсткие методы борьбы с незаконной миграцией. И теперь он делает то же самое, чтобы морально оправдать необходимость разлучать родителей-нелегалов с детьми.



Германия стала для Трампа «идеальной мишенью» и «грушей для битья», констатирует издание. И дело не только в миграции, но и в том, что нынешняя Германия олицетворяет многое из того, против чего выступает Трамп. К примеру, он хочет уменьшить торговый дефицит США и в этом плане ФРГ для него, как и Китай, — самый главный «нарушитель». К тому же Берлин тратит мало денег на оборону и, как считает глава Белого дома, «обманывает» США, пользуясь их защитой. Ещё можно добавить к этому различие в характерах. Отличительная черта Трампа — это его «эмоциональная необузданность», к тому же у него «проблемы с сильными женщинами», а Меркель — «хладнокровный аналитик». Сразу становится понятно, что это противостояние продлится долго. «Поэтому Германии стоит готовиться к тому, что в отношениях с Америкой у неё появится ещё больше непреодолимых разногласий», — предостерегает автор.