Blogos: Японии пора перенимать российский подход к гастарбайтерам

Внедрение экзаменов по русскому языку и истории России для выдачи вида на жительство привело к «потрясающим результатам» в урегулировании проблемы трудовых мигрантов, пишет Blogos. Если раньше в Москве возникали ситуации, связанные с недовольством местных жителей тем, как вели себя приезжие, то сейчас ситуация заметно улучшилась. Этот опыт стоит перенять и японским властям, подчёркивается в статье.

Решение правительства Японии увеличить количество иностранных рабочих в стране на 500 тысяч человек вызвало полемику среди японцев, которые выражают обеспокоенность в отношении будущего развития страны. С одной стороны, нехватка рабочих кадров действительно становится серьёзной проблемой для Японии — и «не принимать иностранных рабочих» призывают в основном идеалисты, которые не знают реального положения дел, пишет Ёсинори Китано в статье для Blogos. Однако с наплывом мигрантов растут и связанные с этим проблемы, которые можно было предвидеть и начать решать ещё несколько лет назад, подчёркивает автор.

В качестве сравнения он приводит выдержки из своей статьи 10-летней давности, где описывается ситуация в отношении гастарбайтеров в России в то время. Большая часть москвичей позитивно относилась к мигрантам, однако среди определённой части местных жителей всё же прослеживались «дискриминационные настроения» в отношении приезжих, и это усугубляло ситуацию, отмечалось в статье:

Однако с тех пор всё изменилось, констатирует автор. По его мнению, одна из главных причин заметного улучшения ситуации заключается в том, что правительство ввело экзамены по русскому языку и истории России для выдачи иностранным рабочим вида на жительство: «Другими словами, иностранцы, которые не говорят по-русски и не знают историю страны, не могут длительное время находиться в России».

И судя по всему, эти меры оказались довольно эффективными. Действительно, в России раньше было довольно много выходцев из Средней Азии и Кавказа, которые не знали русского языка. Естественно, им было сложно общаться с русскими, и это зачастую вызывало осложнения и неприятности — в результате злились и они, и русские, поясняет автор. Но после того как был введён этот экзамен, иностранные рабочие, не говорящие по-русски, практически исчезли, пишет Blogos. Естественно, всегда есть иностранные туристы, которые не знают языка. Однако в целом складывается впечатление, что сейчас при общении россиян с мигрантами и иностранными рабочими атмосфера уже совсем не такая напряжённая, подчёркивается в статье.

По мнению автора, аналогичную систему необходимо внедрить и в Японии — хотя бы в том, что касается экзамена по японскому языку. Конечно, необходимо предусмотреть исключения при заключении брака между японским гражданином и иностранцем: негуманно было бы разлучать супругов и детей, если кто-то из них не говорит по-японски. «Но даже в этом случае необходимо оказывать им поддержку, чтобы, например, муж-иностранец и жена общались на японском языке», — призывает Blogos.

Японским политикам стоит обратить больше внимания на эту проблему, особенно учитывая заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о «провале мультикультурализма», которое вызвало в своё время серьёзный резонанс в Европе и мире, отмечается в статье. Мультикультурализм, в соответствии с которым необходимо уважать культуру различных народностей, считался раньше «идеальной моделью» миграционной политики. Однако ещё с 1990-х годов в странах, которые принимали мигрантов, стали возникать «культурные трения». А после терактов в США 11 сентября 2001 года в Европе стали настороженно относиться к исламскому фундаментализму. Кроме того, нарастали опасения, что после экономического и финансового кризиса мигранты «отберут» у местных жителей работу и пенсии, напоминает Blogos.

«Находясь в России, я следую российским правилам. «Я японец, и будут вести себя по-японски» — так поступать нельзя. Соответственно, иностранцы, живущие в Японии, должны строго соблюдать японские правила», — призывает автор. Например, по его мнению, иностранцы не вправе говорить: «У меня на родине мусор не разделяют, поэтому и в Японии я не буду разделять мусор».

Но чтобы соблюдать все принятые в Японии правила, необходимо достаточное знание японского языка, чтобы эти правила понимать. Поэтому японскому правительству стоит взять на вооружение российский опыт и ввести для иностранных рабочих экзамен по японскому языку, так как этот метод привёл к «потрясающим результатам» в России, заключает автор.