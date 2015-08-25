Своим советом «сделать себе харакири» Дмитрий Рогозин всерьез ранил чувства японцев. Но у этого человека несколько «масок», предупреждает на сайте Blogos японский военный аналитик Ю Коидзуми. Помимо эпатажных высказываний, которые вице-премьер делал еще и в адрес Обамы, NASA и Румынии с Украиной, политик известен и своей последовательной защитой интересов российской оборонки, отмечает автор.

Японский журналист: В России бюджетников больше, зато их легче сокращать

Если Путин может уволить 110 тысяч человек и это лишь десять процентов от сотрудников МВД, то сколько же всего в России бюджетников? По подсчетам обозревателя японского сайта Blogos, их примерно в полтора раза больше, чем в Японии. Правда, зато в России их можно вот так массово сокращать, что в Японии недопустимо, рассуждает автор.