SZ: 12 стран ЕС воспротивились идее Меркель и Макрона создать общий бюджет еврозоны

Двенадцать стран Евросоюза составили протестное письмо, направленное против предложения Германии и Франции по созданию общего бюджета для еврозоны. Как сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung, многие министры финансов усомнились в целесообразности такого шага и заявили, что однозначно не одобрят эту инициативу.

Двенадцать государств Евросоюза воспротивились предложению Германии и Франции по созданию общего бюджета для еврозоны, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Министры финансов дюжины стран написали председателю Еврогруппы Марио Сентено протестное письмо, в котором поставили под сомнение необходимость выделения специального бюджета для валютного союза.

Как сообщается в статье, это письмо было составлено министром финансов Нидерландов по поручению Бельгии, Люксембурга, Австрии, Швеции, Дании, Финляндии, Мальты, Ирландии и стран Балтии. Речь в нём идёт о значительных расхождениях в том, что касается пользы единого бюджета для еврозоны. Особенно министры финансов обеспокоены «моральными рисками» и вопросами «фискального нейтралитета».

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной встрече в начале недели договорились об учреждении бюджета для еврозоны. Соответствующие средства должны использоваться для поддержки экономического сближения государств ЕС. Это предложение сейчас впервые обсуждается в кругу министров финансов Евросоюза, отмечает издание.

Согласно свидетельству немецкого министра финансов Олафа Шольца, предложение Германии и Франции в ходе этих обсуждений вызвало противоречивые реакции. Некоторые задавались вопросом, существует ли вообще необходимость в формировании такого бюджета. Дискуссия показала, что предложенный путь разумен для связывания бюджета с долгосрочным планированием бюджета ЕС, считает Шольц.

«Это только начало обсуждений», — подчеркнул министр финансов Германии. Важно, чтобы такой бюджет укоренился в рамках Евросоюза. Поэтому Шольц настаивает на том, чтобы этот вопрос обсуждался в ходе переговоров по поводу многолетнего планирования бюджета с 2021 года.

Правительство Германии рассматривает бюджет еврозоны как часть общего бюджета ЕС, поясняет издание. Меркель и Шольц при этом думают не только об уже существующих вкладах в бюджет ЕС, но и о доходах от налога на проведение финансовых операций. Однако, как сказано в письме двенадцати министров финансов, в Люксембурге это «однозначно не вызовет одобрения», заключает Süddeutsche Zeitung.