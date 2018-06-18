Daily Mail: британские парламентарии призывают увеличить военный бюджет для борьбы с «российской угрозой»

Британские парламентарии призвали правительство страны увеличить военный бюджет, для того чтобы противостоять возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия, сообщает The Daily Mail. Отмечается, что речь идёт об увеличении расходов до показателей периода конца холодной войны.

Члены парламента Великобритании призвали правительство страны увеличить военный бюджет, для того чтобы противостоять возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия, сообщает The Daily Mail.

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании обратился к правительству с докладом, в котором был выдвинут призыв к увеличению оборонных расходов с 2% до 3% ВВП.

Издание отмечает, что это означает выделение дополнительных ₤20 млрд в год. Это позволило бы оборонному бюджету Великобритании достичь показателей, аналогичных показателям в период между окончанием холодной войны и серединой 90-ых годов.

В докладе отмечается, что отсутствие стабильности в финансировании вооружённых сил страны заметно «затрудняет» осуществление долгосрочной оборонной стратегии. При этом подчёркивается, что финансовая стабильность представляет собой «единственное решение» в вопросе противостояния угрозе со стороны России, а также всё более серьёзным вызовам, таким как терроризм и кибервойны, сообщает The Daily Mail.