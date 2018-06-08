Times: британские власти провалили борьбу с радикализацией

Как минимум 95% программ по дерадикализации в Соединённом Королевстве оказались неэффективными, пишет The Times со ссылкой на недавнее исследование. Издание отмечает, что большая часть этих провальных инициатив финансировалась МВД Великобритании.

Более 95% программ дерадикализации в Великобритании оказались неэффективными. Такой вывод делают авторы доклада, составленного по распоряжению Министерства внутренних дел Соединённого Королевства, пишет The Times.

Организация Behavioural Insights Team (BIT) изучила 33 действующие в разных частях страны программы, которые призваны защитить уязвимые группы населения от праворадикальных или религиозных экстремистов. Причём большая часть этих проектов финансировалась в рамках инициативы британских МВД под названием Prevent, отмечается в статье.

По словам издания, исследование BIT раскрыло несостоятельность подходов дерадикализации в школах, молодёжных центрах, спортивных клубах и на курсах изучения английского языка. В некоторых случаях участники программ жаловались, что их свободу слова ограничивают. Порой сами организаторы категорически отказывались затрагивать «болезненные вопросы». Особенно они боялись говорить о расе или религии, чтобы не выглядеть пристрастными.

Между тем накануне министр внутренних дел Британии Саджид Джавид вновь подчеркнул, что «всецело поддерживает» Prevent. По словам политика, недовольство программой вызвано «искажённым представлением» о ней в обществе.

В феврале 2015 года эта программа была расширена, когда школы, службы здравоохранения, тюрьмы и местные органы власти обязали сообщать о тех, кто подвержен экстремистским идеям. После этих нововведений правительство обвинили в шпионаже и попытке криминализировать определённые слои населения.

Сторонники называют программу важной мерой по предотвращению экстремизма. Но её трудно объяснить, а подробности «окутаны тайной». «О Prevent ничего неясно даже людям, которые в ней работают… это добровольное дело, поэтому никто не разыскивает направленных к нам людей, если они не удосуживаются явиться», — рассказал The Times источник, участвующий в проекте более десяти лет.

Критики считают, что Prevent неверно трактует понятие экстремизм. Полицейские утверждают, что программа работает, но проверить это трудно из-за отсутствия прозрачности — засекречен даже её бюджет, отмечает издание.