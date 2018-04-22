Французский адвокат: на фоне волнений и протестов французская власть демонстрирует бессилие

Вот уже несколько недель Франция охвачена волнениями и протестами студентов, эко-активистов и мигрантов, пишет французский адвокат и публицист Жиль-Уильям Голднадель на страницах Le Figaro. Однако, несмотря на агрессивность акций неповиновения, большинство из них до сих пор остаются безнаказанными, отмечает автор. Судя по всему, в современном западном обществе, государство попросту не чувствует себя в праве применять силу для восстановления порядка, заключает автор.

Повсюду во Франции в последние недели происходят протесты и столкновения. «Уже в который раз складывается впечатление, что демократическое западное государство — колосс на глиняных ногах — чувствует все меньшую уверенность в собственной легитимности». — пишет по этому поводу адвокат и публицист Жиль-Уильям Голднадель. Видимо, по этой причине государство «увиливает» от своих обязанностей по наведению порядка — ситуация не новая, но малопонятная, учитывая, что творящееся насилие в общественном мнении оправданий не находит.

В коммуне Нотр-Дам-де-Ланд эко-активисты, отказывающиеся покидать незаконный лагерь, бросают в полицейских «коктейлями Молотова» и кислотой. Ситуацию в парижских университетах, охваченных студенческими забастовками, «можно было бы назвать смешной», если бы её жертвами не становилось большинство, не участвующее в акциях протеста, считает автор. При этом новые бунтовщики вовсе не вдохновляются протестами мая 1968-го года, а требуют перевода на следующий курс без экзаменов со средним или высшим баллом, «в зависимости от степени их радикальности». В это же время в Тулузе молодые мусульмане ведут бои с полицией.

Студенты, блокирующие на протяжении нескольких недель доступ во французские университеты, вызывают всё большее отторжение своими агрессивными действиями (ущерб от действий забастовщиков в университете Толбияка оценивается руководством в €600—800 тыс.), которые, однако, по большей части остаются безнаказанными.

Глава университета в Нантер также, по мнению адвоката, продемонстрировал полное бессилие и неспособность справиться со студентами, блокирующими доступ в университет, обстановка в котором стала по его словам «невыносимой». При этом прибегнуть к помощи полиции глава учебного заведения отказался.

Ректор университета Монпелье признался, что не может спокойно дойти до собственного офиса без сопровождения «бригады церберов», с недоверием наблюдающей за каждым его действием и жестом.

Однако в университете Париж—VIII «фарс превратился в трагедию». Именно там с молчаливого согласия администрации вот уже несколько недель как обосновались протестующие из крайне-левых группировок вместе с нелегальными мигрантами и, наводя ужас на других студентов. «Плакаты на стенах далеки от цветущего аромата ландышей мая 1968-го», — иронизирует автор. Среди надписей, красующихся на стенах: «Смерть белым» и «Женщины, закройте лица». «Прекрасно, как горящая машина мента», — фраза, ставшая символом этого протеста, как и других до него.

Все эти волнения, объединённые своей «крайне-левой» направленностью, тем не менее, не становятся объектами осуждения ни со стороны закона, ни со стороны СМИ. Единственный случай, удостоившийся серьёзного освещения и судебного разбирательства — разгон протестующих в университете Монпелье. И только потому, что осуществлён он был ультраправой группировкой, уверен адвокат.

В то же время в Париже Национальный межуниверситетский союз так и не смог подучить ордер на выдворение незаконных оккупантов из здания университета.

По всей видимости, годы «левацкой» идеологической обработки французского общества принесли свои плоды, заключает публицист: «Условный рефлекс берет верх над здравым рассуждением: законное применение силы государством теряет легитимность».

Правда в том, что повсеместно осуждаемая «агрессия» крайне-правых не идёт ни в какое сравнение с насилием, творимым на Западе левыми экстремистами, о котором мало кто говорит, заключает публицист.