Fox News: судьба нелегалов волнует американских демократов больше, чем безопасность собственных граждан

Американские левые с некоторых пор готовы защищать интересы нелегальных мигрантов в ущерб безопасности граждан США, сообщает Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон на примере одного такого случая, подобная политика демократов, по-видимому, теперь касается даже тех нелегалов, которые совершают тяжкие преступления.

Нелегального мигранта, обвинённого в причинении смерти, выпустили из-под стражи, и сегодня вечером он уже свободно гуляет по улицам — и всё потому, что денверские политики рассудили, что сохранять открытость наших границ важнее, чем защищать наших граждан.

По данным полиции, мигрант по имени Иван Замаррипа-Кастанеда спровоцировал аварию, в которой погиб водитель грузовика, а затем попытался скрыться с места происшествия. Федеральные правоохранительные органы требовали, чтобы он оставался под стражей, однако из-за присвоенного Денверу статуса города-убежища (специальный статус, в соответствии с которым нелегальные иммигранты не преследуются за нарушение миграционного законодательства. — ИноТВ) местные власти ответили отказом и отпустили мужчину.

Юрист Пол Рейс, который был гостем нашей программы в пятницу, заявил тогда, что подобного не случится и что денверские прогрессисты вовсе не пытаются защищать нелегальных иммигрантов в ущерб общественной безопасности. Вот, посмотрите.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Почему управление шерифа Денвера сразу же не позвонило куда следует и не сообщило: «Товарищ ваш прямо сейчас выходит, ждите его»? (по данным американских СМИ, управление шерифа Денвера получило официальный запрос из Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с просьбой предупредить их, если Замаррипу-Кастанеду выпустят из-под стражи, однако отреагировало на него с опозданием, и обвиняемый успел скрыться. — ИноТВ). Почему этого не было сделано? По какой причине? На них же не подадут за это в суд?

ПОЛ РЕЙС, юрист, публицист: Потому что — как об этом сообщили представители самой ICE — они в день или, точнее, в неделю, выдают от 35 до 40 тысяч постановлений о продлении ареста такого рода (в отношении нелегальных мигрантов. — ИноТВ), а у местных правоохранителей просто нет ресурсов, чтобы все их выполнять…

ТАКЕР КАРЛСОН: Нет-нет, я сейчас говорю об этих 35 тысячах, я говорю конкретно об этом человеке — человеке, которому были предъявлены обвинения в причинении смерти. Почему в данном конкретном случае не продлили арест? Почему этого не сделали?

ПОЛ РЕЙС: Причина, повторюсь, в том, что в ICE его задержание не сделали приоритетной задачей, — ведь ордера на его арест они не получили. А так как ордера получено не было, местные правоохранители не стали воспринимать просьбы ICE всерьёз…

ТАКЕР КАРЛСОН: Им не нужен никакой ордер. Ордер не нужен!

ПОЛ РЕЙС: Местной полиции ордер на арест нужен.

ТАКЕР КАРЛСОН: Ну вот, вы теперь начали изворачиваться. (…) Они не сделали этого, потому что им плевать. Вот в чём тут истина, и вы это отлично понимаете.

Ну а Рейс, конечно, именно что изворачивался — ведь представители ICE обратились в управление шерифа Денвера с просьбой предупредить их, если Замаррипа-Кастанеда будет отпущен, но денверские помощники шерифа это делать отказались. В субботу, примерно в 17:30, после внесения за него залога в размере 25 тысяч долларов, Замаррипа-Кастанеда был освобождён из-под ареста; при этом ICE об этом не уведомляли в течение часа с небольшим — а когда всё-таки уведомили, мигрант уже пропал. Замаррипа-Кастанеда в настоящий момент остаётся на свободе, он — мигрант-беглец.

Получается, погиб человек, а Демократическая партия думает только о том, как бы защитить его убийцу от депортации? Но для левых такое поведение с некоторых пор — норма. Например, в калифорнийском Окленде федеральные власти попытались задержать группу торговцев наркотиками, растлителей малолетних и членов бандитских группировок, однако мэр города Либби Шэф взяла и предупредила их об этом, и они смогли скрыться до появления федералов. Пресса воем выла в поддержку женщины по имени Перла Моралес Луна, арест которой попал на камеру, — не исключено, что вы сами сегодня видели этот ролик; утверждалось, что её силой забрали от собственной семьи. Вот только в итоге оказалось, что её разыскивали по обвинению в торговле людьми, — правда, в вашу ленту в Facebook это, наверное, не попало. А тем временем в Балтиморе — одном из беднейших городов в стране — власти урезали расходы на освещение улиц и урны, чтобы закрыть дыру в бюджете, но каким-то образом нашли сотни тысяч долларов на адвокатов, защищающих интересы нелегальных иммигрантов, которые сражаются против федерального законодательства. Во всех этих случаях содержится один и тот же посыл, который все мы хорошо понимаем: демократы выступают на стороне нелегальных мигрантов в ущерб гражданам США. Они даже перестали притворяться, что это не так.

Дата выхода в эфир 12 марта 2018 года.