Французский политик призвал сограждан вспомнить о собственной идентичности перед лицом исламизма

Политические и интеллектуальные элиты Франции намеренно не замечают связи между терроризмом и радикальным исламизмом, убеждён лидер французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье. Однако для борьбы с террором необходимо признать, что его причиной является именно религиозный фанатизм сторонников радикального Ислама, а не социально-экономические проблемы, полагает автор статьи в Le Figaro. Пришла пора ограничить поток мигрантов, которых страна больше не в состоянии интегрировать в своё общество, и вспомнить о французской идентичности, уверен политик.

«После каждого теракта, наносящего удар по нашей стране, мы становимся свидетелями странного недомогания — отказа разума, своеобразного затруднения, мешающего увидеть и назвать то, что находится прямо перед глазами», — пишет на страницах Le Figaro лидер французской партии «Республиканцы» и бывший министр высшего образования Франции Лоран Вокье. Речь идёт об отказе представителей интеллектуальных и политических элит страны признавать связь между терроризмом и радикальным исламизмом.

Свои слова Вокье подкрепляет примерами: так, известный философ Ален Бадью считает историю радикального исламизма «игрой воображения», социолог Рафаэль Лиожье предлагает привлекать последователей радикальных течений ислама к борьбе с террором, вместо того чтобы преследовать их, а политолог Оливье Рой видит истоки терроризма в «поколенческом бунте». Подобные высказывания заставляют Вокье вспомнить язвительное замечание Джорджа Оруэлла: «Только интеллектуал способен сказать такое — обычный человек не может быть настолько глуп».

В этих речах Вокье видится не только «слепота», но и готовность общества к капитуляции — то, что писатель Мишель Уэльбек описал словом «покорность»*.

Тем не менее, как отмечает автор статьи, подобные рассуждения присущи не только интеллектуалам, но и представителям политической элиты. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не упускает случая в своих публичных выступлениях высказаться о проблеме светского государства, однако никогда не произносит слова «исламизм».

«Почему президенту республики так сложно признать, что проблему для Франции сегодня представляет именно радикальный ислам, а не все религии в целом?» — задаётся вопросом политик. Как напоминает Вокье, будучи министром, Макрон даже упоминал о «частичной ответственности» самой Франции за теракты.

«Нет, терроризм не объясняется недостатком доброжелательности в школе или ростом безработицы», — уверяет лидер «республиканцев», отмечая, что такое объяснение больше подходит для случаев стрельбы в американских университетах. Причиной же терактов во Франции в последние годы был, по его мнению, исключительно «религиозный фанатизм».

«Сводя терроризм к нескольким единичным случаям, связанным с психиатрическими проблемами, президент республики не видит, что терроризм представляет собой верхушку огромного айсберга», — считает Вокье. Главная опасность, по его мнению, исходит от политики «коммунитаризма», когда правительство прекращает защищать национальные ценности, отказывается от практики ассимиляции мигрантов и «выбрасывает патриотизм на помойку истории».

В итоге, как отмечает автор статьи, отдельные территории страны по факту отделяются от республики — там не действует ни авторитет школы, ни законы государства, ни принятые во французском обществе нормы. «За терроризмом стоит «архипелаг-джихад». Наша слепота позволяет ему расти вдали от посторонних глаз», — предупреждает политик.

Французские законы должны быть адаптированы к борьбе с терроризмом, убеждён Вокье. Кроме того, по его убеждению, нельзя игнорировать связь между терроризмом и преступностью, так же как и взаимопроникновение исламизма и бандитизма.

«Это обязывает нас ограничить приток мигрантов, которых мы больше не способны встроить в своё общество, — заключает политик. — Мы можем победить терроризм, только перевооружившись, вернув себе общую для нас идентичность и вновь начав транслировать её».

* Имеется в виду роман французского писателя Мишеля Уэльбека «Покорность», вышедший в 2015 году, по сюжету которого к власти во Франции демократическим путём приходит президент-мусульманин (прим. ИноТВ).