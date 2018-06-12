BuzzFeed: Гэвин Уильямсон полгода в должности, но коллег уже разочаровал

Коллеги нового министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона недовольны, как он общается с газетчиками, какие выражения он использует, а также тем, что он не отличается вниманием к деталям и серьёзностью. Так, многие его критикуют за его совет России «заткнуться и убраться», а также за то, что он не объяснился в дальнейшем по поводу этой фразы, пишет BuzzFeed.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон всеми силами старается произвести впечатление, но, как стало известно изданию BuzzFeed от людей, которые с ним работают, «их вовсе не впечатляет отсутствие у него внимания к деталям, его подстрекательские выражения и склонность сливать информацию против своих коллег».



Гэвин Уильямсон приобрёл известность, когда посоветовал России «заткнуться и убраться». Однако когда позже во время интервью его спросили, не сожалеет ли он о тех словах, министр четыре раза ушёл от ответа. В итоге журналист после этого даже решил прервать интервью. Когда же после этого эфира в соцсетях поднялась буря, Уильямсон не отреагировал, а его друзья, наоборот, отметили, что «Гэвина критикуют за то, что он говорит искренне, но когда он начинает говорить, как политик, им тоже не нравится».



Критики Уильямсона, в свою очередь, отмечают, что этот случай показывает отсутствие опыта у нового члена кабинета министров. Например, он мог бы ответить, что это было плохо подобранное выражение, импровизация, что он имел в виду иное — но ему нельзя было игнорировать вопрос журналиста.



С момента назначения Уильямсона прошло семь месяцев, и издание пообщалось с британскими парламентариями, помощниками министра, сотрудниками партии и бывшими чиновниками о том, как он справляется с работой. Так, сотрудники министерства обороны высказывают серьёзные сомнения на его счёт: якобы он не принимает во внимание идеи коллег, что ему легче снабжать газеты слухами, чем погрузиться в работу.



Прежде он занимал пост главного организатора в британском парламенте, а теперь возглавляет крупнейшее министерство с бюджетом более £36 млрд и почти 200 тыс. постоянного контингента. Одно ясно: он твёрдо намерен доказать своей партии, что серьёзно относится к своей работе и будет отстаивать у казны увеличение финансирования ведомства, пишет издание.



Впрочем, источники BuzzFeed в министерстве обороны говорят, что коллег Уильямсона в большей степени раздражает не нехватка у него опыта, а недостаток проницательности и его речь. «Его необдуманные высказывания и выбор слов вызывает удивление, потому что это не похоже на государственного чиновника», — цитирует издание одного из его бывших советников.



«Фрагмент про Россию был конфузом. Можно только догадываться, что думает об этом высокопоставленный генералитет. Это недостойно члена кабинета министров», — приводит журналист слова другого британского министра. Тот совет Уильямсона в адрес России «заткнуться и убраться» высмеивали в соцсетях, напоминает автор статьи, а российский министр иностранных дел ответил на это: «Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает».



Союзники Уильямсона оправдывают его поведение тем, что он не робот и родом из Йоркшира — «там не манерничают». Сам Уильямсон позже шутил, что премьер-министр Тереза Мэй призвала его «быть подипломатичней». Однако автор статьи отмечает, что в глубине души Уильямсон хочет всё же больше походить на государственного деятеля и расстраивается, что его принимают за чудака.



У Уильямсона есть любимый тарантул, который жил у него на рабочем столе, когда он занимал пост парламентского организатора. Он переехал с ним и в министерство обороны, но ненадолго: у одного из новых коллег Уильямсона оказалась фобия пауков. Впрочем, изгнание тарантула автор статьи называет неплохим событием, если Уильямсон на самом деле хочет, чтобы его воспринимали всерьёз. А многие парламентарии и консервативные чиновники не сомневаются, что конечная цель Уильямсона — баллотироваться на лидерский пост.



Однако его любовь к сплетням и общению с газетчиками в значительной степени отвернула от него людей, отмечает автор статьи. Так, всего через несколько недель после назначения Уильямсона он запретил канцлеру казначейства использовать военные самолёты, что было унизительно для Филипа Хэммонда, который сейчас занимает пост канцлера, а раньше как раз был министром обороны и гораздо лучше разбирается в этом деле, чем Уильямсон.



Уильямсона также обвиняли в том, что он причастен к распространению слухов, которые привели к отставке его предшественника Майкла Фэллона. По свидетельству его коллег, им недовольны и в офисе премьер-министра Великобритании: «Его унесло чувство собственной важности, и он очень быстро сжёг мосты с некоторыми людьми. Он оставляет следы на всём, к чему прикоснётся».



Так, в декабре он позировал для газет с двумя служебными собаками, которых хотели усыпить после службы в Афганистане, но он их спас. При этом в министерстве обороны отмечают, что ради красивого заголовка в газете Уильямсон не подумал, в каком свете будет представлена армия в этой истории. Его коллеги сетуют, что хотя он и любит слушать других, их советы он в расчёт не принимает, поскольку хочет показать, что всё делает по-своему.



Союзники Уильямсона считают, что его образование и опыт помогут ему в случае, если он станет баллотироваться. Его часто сравнивают с парламентским секретарём казначейства Фрэнсисом Уркхартом из «Карточного домика», и он этим сравнениям подыгрывает. Так, как-то он заявил, что предпочитает морковку, нежели палку: удивительно, сколько можно достичь с помощью наточенной морковки, приводит его высказывание BuzzFeed.