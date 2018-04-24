Министр обороны Великобритании: русские гораздо опаснее иракских и афганских повстанцев

Сегодня Россия представляет «гораздо более серьёзную» угрозу для Великобритании, чем в своё время иракские и афганские повстанцы, заявил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. Как отмечает The Daily Telegraph, именно этот аргумент министр использовал в ходе «очередной атаки на российский режим» — чтобы объяснить членам палаты общин, почему Лондон инвестирует в модернизацию армии.

Сегодня Россия представляет «гораздо более серьёзную» угрозу для Великобритании, чем в своё время повстанцы в Ираке и Афганистане, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в ходе «очередной атаки на российский режим» Гэвин Уильямсон подчеркнул, что за последние три года угроза для безопасности Великобритании со стороны России существенно «возросла».

«Мы должны реалистично смотреть на те проблемы, которые нам создаёт Россия. Это гораздо более серьёзные проблемы, чем те, с которыми мы сталкивались в случае с повстанцами в Ираке и Афганистане», — констатировал глава британского Минобороны.

По его словам, именно поэтому Лондон и инвестирует в модернизацию своих вооружённых сил.

«Мы модернизируем оборонную программу для того, чтобы в распоряжении у наших вооружённых сил были все необходимые средства для противостояния возросшей угрозе», — пояснил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в палате общин британского парламента.