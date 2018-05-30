Times: ведущий ITV так и не узнал, жалеет ли Уильямсон, что велел Москве «заткнуться и убраться»

В своём недавнем телеинтервью глава Минобороны Великобритании четыре раза подряд отказался отвечать на вопрос о России, пишет The Times. Чиновник так и не смог прямо заявить, сожалеет ли он, что после отравления Скрипалей в Солсбери призывал Москву «заткнуться и убраться», отмечает издание.

Телеведущий канала ITV Ричард Мэдли прервал интервью с главой Минобороны Великобритании Гэвином Уильямсоном после того, как чиновник четыре раза ушёл от ответа на вопрос о России, пишет The Times.

Как поясняет издание, во время прямого включения у министра поинтересовались, сожалеет ли он о своём заявлении «заткнитесь и убирайтесь» в адрес Кремля после отравления российского двойного агента в английском Солсбери. «Не считаете ли вы, что это немного неформально?» — спросил Мэдли.

В ответ Уильямсон начал благодарить медицинский персонал, который занимался лечением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его словам, британские врачи «проделали невероятную работу».

«Нет, нет, мистер Уильямсон. Я задал вам прямой вопрос. Мы сможем отдать должное медицинской службе через минуту. Сожалеете ли вы о таком неформальном выражении? Вот в чём вопрос. Будьте любезны, ответьте на него», — попросил ведущий.

«Что же, мы стали свидетелями чудовищной атаки на британской земле. Мы видели, как её целью стали британский гражданин и его дочь. И на самом деле в ответ мир сплотился вокруг Британии и показал России, что нас не расколоть», — заявил Уильямсон.

Раздосадованный Мэдли прервал министра: «Мистер Уильямсон, вы просто-напросто уходите от ответа. Я задаю вам вопрос не от своего имени, а от имени наших зрителей, поэтому ради наших зрителей будьте любезны ответить на этот вопрос. Жалеете ли вы, что сказали государству «заткнуться и убираться»?»

По словам The Times, было заметно, что интервью доставляет главе Минобороны дискомфорт, но он продолжил придерживаться тактики ухода от вопроса. Но Мэдли также не собирался сдаваться: «Я попробую ещё раз. Жалеете ли вы, что использовали очень небрежную, в духе Трампа фразу «заткнитесь и убирайтесь»?»

Министр вновь попытался ответить обтекаемо. Но для опытного британского телеведущего это оказалось слишком. «Ясно, вы не собираетесь отвечать, не так ли? Хорошо, интервью окончено», — заявил Мэдли.