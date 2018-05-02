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Guardian: британский глава Минобороны набирает в армию борцов с фейками

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Журналисты и специалисты по информационным технологиям должны помочь британской армии в борьбе с фейковыми новостями и киберпропаганды, приводит The Guardian слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По словам министра, хотя многие считают армию весьма консервативной структурой, в свете стремительной эволюции военного дела, подобные специалисты ей очень пригодятся.
Guardian: британский глава Минобороны набирает в армию борцов с фейками
Reuters

Журналисты и специалисты по информационным технологиям должны стать частью резервных сил Великобритании и помочь в борьбе с фейковыми новостями и киберпропагандой, приводит The Guardian слова министра обороны этой страны Гэвина Уильямсона.

По словам министра, вооружённым силам нужно больше специалистов, умеющих «донести мысль», а британским ВВС и ВМС должны предпринять более значительные меры для привлечения технически грамотных профессионалов.

В интервью журналу The House Уильямсон заявил, что армии нужны люди, которых можно будет использовать в «борьбе с пропагандой в соцсетях». По его мнению, армия должна «искать разных людей, которые, возможно, как журналисты, думают: «Насколько хороши мои умения, насколько востребованны в вооружённых силах»?

Уилямсон считает, что военное дело стремительно эволюционирует, и к нему нужен новый подход. «Мы должны начать менять вооружённые силы, привлекать в том числе и таких людей», — заявил он.

«Иногда люди считают, что вооружённые силы придерживаются весьма традиционного подхода. Но в эту эпоху дезинформации, эпоху виртуального пространства, люди считают киберсферу чем-то отдельным. На самом же деле она очень важна для нашего ведомства», — подчеркнул министр обороны.

Ранее Уильямсон заявил об опасности, которую для Великобритании представляет «российская дезинформация». В частности, после инцидента в Солсбери он посоветовал Кремлю «убраться и заткнуться». Позднее он признался, что из-за его «недипломатичной риторики» он получил нагоняй от Даунинг-стрит.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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