Independent: Великобритания вступила в «новую эру войны» с Россией — в киберпространстве

Великобритания вступила в «новую эру войны» с Россией и другими странами, которые переносят военные действия в киберпространство, сообщает The Independent, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании. По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, Великобритания и её союзники должны быть «заряжены и готовы» к борьбе против усиливающихся онлайн-угроз энергетической, финансовой, общественной сферам, а также инфраструктуре.

Великобритания вступила в «новую эру войны» с Россией и другими странами, которые переносят военные действия в киберпространство, сообщает The Independent, ссылаясь на Министерство обороны Великобритании.

Министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания и её союзники должны быть «заряжены и готовы» к борьбе против усиливающихся онлайн-угроз энергетической, финансовой, общественной сферам, а также инфраструктуре.

«Мы вступили в новую эру войны, стали свидетелями разрушительного и смертельного сочетания обычной военной силы и вредоносных кибератак», — добавил Уильямсон.

«Россия нарушает правила игры, подрывая демократию, наносит ущерб жизнедеятельности, подрывая важнейшие объекты инфраструктуры, а также превращает информацию в оружие», — отметил глава Минобороны Великобритании.

Как пишет издание, Уильямсон сделал это заявление после того, как Великобритания обвинила Владимира Путина в том, что он стоял за прошлогодней кибератакой, которая разорила Украину и повлияла на бизнес по всему миру.

Кремль настойчиво отрицает свою причастность, но МИД Великобритании утверждает: несмотря на то что NotPetya был «замаскирован» под уголовное преступление, его истинная цель заключалась в том, чтобы подорвать Украину, её финансовый и энергетический секторы.

Эксперт по вопросам безопасности Кейр Джайлс отмечает, что эта и другие кибератаки — часть «тревожного тренда».

«Это именно модели поведения, о которых соседи России предупреждали даже не несколько лет, а несколько десятилетий», — заявил Джайлс изданию The Independent.

«Готовность высокопоставленных политиков Великобритании публично признать и обозначить проблему — это что-то новое, и это, действительно, всё меняет», — считает эксперт.

Как отмечает The Independent, Джайлс охарактеризовал заявление Минобороны Великобритании как важный — хоть и «запоздалый» — шаг в обеспечении надёжной защиты и подготовке ответа.

«Новая эра войны уже наступила, и именно к ней Россия усиленно готовилась», — утверждает эксперт, добавляя, что действия России основаны на «неизменном воинственном настрое».

«Сдерживать Россию от враждебных действий гораздо сложнее сейчас, чем во время холодной войны, когда обычная военная сила была куда более важной составляющей сдерживания деятельности России», — отмечает Джайлс.

Заместитель министра МИД Великобритании по вопросам кибербезопасности лорд Ахмад Уимблдонский заявил, что кибератака «ещё раз продемонстрировала неуважение к суверенитету Украины».

«Безрассудное распространение вируса нарушило работу организаций по всей Европе; нанесённый ущерб составил сотни миллионов фунтов стерлингов, — отметил политик. — Кремль поставил Россию в прямое противостояние Западу, но это не обязательно должно быть так».

«Мы призываем Россию быть ответственным членом международного сообщества, которым она, по её собственным заявлениям, является, а не делать тайных попыток подорвать его», — добавил лорд Ахмад Уимблдонский.

По словам лорда, Великобритания занимается «выявлением, отслеживанием и реагированием на вредоносную и наносящую ущерб деятельность в киберпространстве вне зависимости от того, где находится её источник». Великобритания также намерена «укреплять совместные международные усилия по сохранению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства», пишет The Independent.