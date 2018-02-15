Telegraph: Лондон обвинил Москву в хакерской атаке на Украину

МИД Великобритании официально обвинил Россию в создании вируса-вымогателя NotPetya. По мнению внешнеполитического ведомства, Москва целенаправленно использовала вредоносную программу против украинских банков и правительственных учреждений, передаёт The Daily Telegraph.

За «опустошительной хакерской атакой» на украинские банки, правительственные учреждения и электросети стояла Россия. С таким официальным заявлением выступило Министерство иностранных дел Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

По мнению британских властей, Москва «целенаправленно» использовала вирус-вымогатель NotPetya, от которого пострадали несколько европейских государств, против Украины. Эксперты Национального центра кибербезопасности утверждают, что вредоносная программа была разработана российской военной разведкой ГРУ.

Представитель внешнеполитического ведомства страны Тарик Ахмад объяснил, почему Лондон решил публично обвинить Москву в создании вируса. По его словам, таким образом Соединённое Королевство стремится показать, что не намерено мириться с «вредоносной киберактивностью».

«Британское правительство пришло к выводу, что российское правительство — а точнее, российские военные — несёт ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya. Эта атака продемонстрировала, что (Москва. — ИноТВ) продолжает пренебрежительно относиться к суверенитету Украины. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов», — подчеркнул чиновник. Он призвал Россию стать «ответственным членом» мирового сообщества, а не пытаться «разрушить его исподтишка».

Издание напоминает, что ранее с предупреждением о «российской угрозе» в киберпространстве выступал министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон. Он заявлял, что инспирированная Москвой хакерская атака на британскую инфраструктуру «может привести к гибели тысяч человек».