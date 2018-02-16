DM: Россия отвергла свою причастность к кибератаке на Украину и обвинила Британию в русофобии

Россия отвергла прозвучавшие в её адрес обвинения в том, что она несёт ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya, в результате которой тысячи компьютеров по всей Европе оказались заражёнными, пишет Daily Mail. Москва также обвинила Британию, которая и заявила о «вредоносной киберактивности» российских властей, в русофобии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании».

Как поясняет издание, ранее представитель МИД Великобритании Тарик Ахмад, курирующий во внешнеполитическом ведомстве вопросы кибербезопасности, возложил на Россию вину за кибератаку с использованием вируса NotPetya.

«Британское правительство пришло к выводу, что российское правительство — а точнее, российские военные — несёт ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya, случившуюся в июне 2017 года. Эта атака продемонстрировала, что (Москва. — ИноТВ) продолжает пренебрежительно относиться к суверенитету Украины. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов», — заявил Ахмад.

Британский чиновник также призвал Москву быть «ответственным членом международного сообщества» и не пытаться «подорвать его исподтишка».

Как напоминает Daily Mail, целью прошлогодней кибератаки изначально стала Украина, а затем вирус распространился по всей Европе. В первую очередь, вредоносная программа поразила финансовый, энергетический и правительственный сектора этой страны. Но поскольку вирус был создан для дальнейшего распространения, то впоследствии от него пострадали российские и европейские компании.