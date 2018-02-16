DM: Россия отвергла свою причастность к кибератаке на Украину и обвинила Британию в русофобии

Российские власти отвергли обвинения со стороны Британии в причастности Москвы к кибератаке с использованием вируса NotPetya, первостепенной целью которой стала Украина, сообщает Daily Mail. Кроме того, Россия обвинила Великобританию в русофобии, говорится в статье.
Россия отвергла прозвучавшие в её адрес обвинения в том, что она несёт ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya, в результате которой тысячи компьютеров по всей Европе оказались заражёнными, пишет Daily Mail. Москва также обвинила Британию, которая и заявила о «вредоносной киберактивности» российских властей, в русофобии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании».
Как поясняет издание, ранее представитель МИД Великобритании Тарик Ахмад, курирующий во внешнеполитическом ведомстве вопросы кибербезопасности, возложил на Россию вину за кибератаку с использованием вируса NotPetya.
«Британское правительство пришло к выводу, что российское правительство — а точнее, российские военные — несёт ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya, случившуюся в июне 2017 года. Эта атака продемонстрировала, что (Москва. — ИноТВ) продолжает пренебрежительно относиться к суверенитету Украины. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов», — заявил Ахмад.
Британский чиновник также призвал Москву быть «ответственным членом международного сообщества» и не пытаться «подорвать его исподтишка».
Как напоминает Daily Mail, целью прошлогодней кибератаки изначально стала Украина, а затем вирус распространился по всей Европе. В первую очередь, вредоносная программа поразила финансовый, энергетический и правительственный сектора этой страны. Но поскольку вирус был создан для дальнейшего распространения, то впоследствии от него пострадали российские и европейские компании.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на деятельность интернет-портала The Insider.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отмены боя россиянина Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым.
Светлана Овчинина, жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», в беседе с RT рассказала, что узнала об инциденте с кораблём от соседей.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который рассказал, что 39 боевых бригад сформированы на крымском направлении.
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение отменить бой между россиянином Зубайром Тухуговым и представителем Ирландии Артёмом Лобовым из-за беспорядков, произошедших на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила степень кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что на восточном и крымском направлениях сформированы 39 боевых бригад.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору в связи с представлением прокуратуры Хакасии в региональный избирком об отмене регистрации Валентина Коновалова, кандидата в губернаторы республики от партии.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в беседе с НСН оценил поведение молодого человека, бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве, обеспечены в изоляторе временного содержания только тем, что предусмотрено законом, заявил представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов в эфире телеканала «Россия 1».
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев испытывает чувство стыда за драки, которые он вместе со своим другом нападающим «Зенита» Александром Кокориным устроили 8 октября.