Liberty Nation: новый военный бюджет поможет США нажить ещё больше врагов

Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США подрывает мирные миссии, увеличивает долг, способствует появлению новых врагов страны по всему миру и делает Америку менее безопасной страной, передаёт Liberty Nation. Отмечается, что немаловажной составляющей закона становится противодействие «российской агрессии».

Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США 2019 года предусматривает выделение на оборонный сектор страны $717 млрд. Liberty Nation решило разобраться, на какие цели будут потрачены данные средства.



Сообщается, что более $639 млрд представляют собой базовое финансирование, $69 млрд предназначены для проведения зарубежных операций на случай чрезвычайных ситуаций, и около $9 млрд выделяются в качестве обязательных расходов на оборону.



Одним из положений закона, которое получило поддержу как республиканцев, так и демократов, стало положение, подразумевающее увеличение затрат на поддержку военнослужащих и их семей. Так, американские солдаты получат прибавку к заработной плате в размере 2,6%, а те, кто служит в сферах, пользующихся повышенным спросом, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты и ряд поощрений. В частности речь идёт об армейских служащих, служащих военно-морских, военно-воздушных сил, военно-морского и военно-воздушного резерва, а также военно-воздушных сил Национальной гвардии США. При этом отмечается, что более $11 млрд будет выделено на военное строительство, в том числе жилых домов для военных и их семей.



Ещё одно положение подразумевает установление более тесного сотрудничества Министерства обороны США с ФБР, совершенствование системы контроля за неправомерным поведением несовершеннолетних и пересмотр системы предупреждения сексуальных домогательств.



Наиболее противоречивым Liberty Nation называет предложение о проведении мероприятия по чевствованию военнослужащих США последнего столетия. Отмечается, что данная идея пришла Трампу в голову после его визита во Францию, где Эммануэль Макрон провёл подобный «экстравагантный военный парад».



Вместе с тем одной из целей станет модернизация устаревшего вооружения, в том числе закупка боевых бронированных машин Stryker A1, многоцелевых вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также совместной с Израилем системы противоракетной обороны.



Помимо прочего, не обходит закон вниманием и военно-космическую сферу. Так, Пентагону будет поручено выработать план по повышению космического военного потенциала США.



При этом, несмотря на попытки Дональда Трампа по улучшению отношений с Северной Кореей и Россией, положения закона позволяют автору статьи сказать, что США всё ещё воспринимает эти страны в качестве вражеских.



Так, в отношении Москвы закон подразумевает расширение санкций, касающихся военной промышленности, запрет на военное сотрудничество с Россией, выделение Украине $250 млн на развитие оборонного потенциала. Кроме того, США рассчитывают потратить более $6 млрд на расширение своего военного присутствия в Европе, а также укреплять международное сотрудничество с целью сдерживания «российской агрессии».



В законе отмечается, что вооружённые силы США будут подготовлены к «потенциальному конфликту на Корейском полуострове». Liberty Nation отмечает, что закон не обошёл вниманием такие страны, как Китай и Иран.



При этом подчёркивается, что закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США 2019 года отражает проблемы, которые существуют в Вашингтоне. Так, он подрывает мирные миссии, увеличивает долг США, способствует увеличению числа врагов страны по всему миру и делает США менее безопасной страной, подытоживает Liberty Nation.