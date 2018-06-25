Das Erste о саммите ЕС: до решения проблем с беженцами Европе ещё далеко

Встреча ведущих политиков ЕС в Брюсселе завершилась, а единая европейская линия в миграционной политике по-прежнему не выработана, передаёт Das Erste. Как отмечает корреспондент немецкого телеканала, Германия и Италия указывают на чрезмерную нагрузку, Франция «не шевелится», а представители восточноевропейских стран и вовсе не приехали.

Встреча ведущих политиков ЕС в Брюсселе завершилась, а единая европейская линия в миграционной политике по-прежнему не выработана. Италия предложила распределять беженцев по всему Евросоюзу уже по прибытии в одну из европейских стран. Премьер-министр Испании Санчес подтвердил намерение рассмотреть это предложение. В свою очередь, президент Франции Макрон заявил, что остальные участники встречи разделяют позицию Италии. Канцлер же Меркель не прокомментировала предложение Италии.



Не так часто случается, чтобы в Брюсселе по воскресеньям отпирали двери. Если же это происходит, то чаще всего это показатель того, что ситуация щекотлива. Это, пожалуй, касается и канцлера Германии. Дома на Ангелу Меркель оказывают давление, и ей просто необходимо быстро добиться успехов. Судьбоносные дни для неё? В кругу глав правительств такого, конечно же, не говорят.



КСАВЬЕ БЕТТЕЛЬ, премьер-министр Люксембурга: Речь здесь не идёт о судьбе одного канцлера. Важно договориться проводить единую европейскую миграционную политику.



СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Я как представитель соседней страны надеюсь, что немецкому правительству удастся выработать единую линию. Об этом, однако, сегодня речи не шло.



Меркель было важно сподвигнуть нового главу итальянского правительства пойти на уступки: Джузеппе Конте должен принять обратно из Германии «зарегистрированных в Италии беженцев». Впрочем, на уме у Конте скорее желания итальянцев, а не немцев.



ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, премьер-министр Италии: Италия сделает совершенно новое предложение, в основе которого лежат абсолютно новые парадигмы решения миграционных проблем.



Конец Дублинской системы — вот что, по сути, предложила Италия. Беженцами должна заниматься вся Европа, а прошения о предоставлении убежища должны по возможности проверяться ещё за пределами ЕС. Также необходимо доставлять спасённых в море беженцев не только в итальянские порты. Предложения, которые охотно выслушивают в Италии, канцлеру Германии, однако, не сильно помогут в краткосрочной перспективе.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: В течение следующих дней до начала Европейского совета — и, конечно же, после его завершения — мы будем работать над решением этих вопросов. Многие сегодня выступили за это.



И тем не менее канцлер не уточнила, кто, где и кому хочет пойти навстречу. До решения этих вопросов, похоже, ещё далеко.



МАРКУС ПРАЙС, корреспондент DasErste: Ведь неважно, по какому пути пойдёт ЕС, в конце всё равно встанет вопрос, кто будет принимать хотя бы тех беженцев, у которых действительно есть основания на получение убежища. Германия и Италия указывают на чрезмерную нагрузку. Франция не шевелится. Представители же восточноевропейских стран и вовсе не приехали в Брюссель.



Дата выхода в эфир 24 июня 2018 года.