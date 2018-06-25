Telegraph: закрытие австрийских границ для беженцев приведёт к «эффекту домино» и подрыву всей Шенгенской зоны

Австрия введёт пограничный контроль, если власти Германии примут решение о высылке нелегальных мигрантов на своей южной границе, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Как пишет The Daily Telegraph, планы Вены вызвали у Брюсселя опасения, что они создадут «эффект домино» и приведут к закрытию границ по всей Европе, что чревато «подрывом Шенгенской зоны».

Австрия выступила с «угрозой» ввести пограничный контроль, если Германия прибегнет к высылке мигрантов на своей южной границе, сообщает журналист The Daily Telegraph Джеймс Ротуэлл. По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, он «готов сделать всё возможное для защиты границ» своей страны, если министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер реализует свой план по высылке мигрантов. «Это может означать контроль границы на перевале Бреннер и в других местах», — добавил Курц. Австрийские чиновники также рассказали о планах по созданию в Албании центра для мигрантов.

Как пишет автор материала, на этой неделе в Брюсселе пройдёт «мини-саммит», на котором будет обсуждаться проблема беженцев. Ранее Зеехофер заявил, что он закроет южную границу для мигрантов, если Меркель не найдёт другое решение проблемы беженцев к концу месяца. Его угроза вызвала тревогу у Брюсселя, который опасается «эффекта домино» с закрытием границ по всей Европе, что «подорвёт Шенгенскую зону».

Вена сообщила о том, что в Албании будет создан центр для содержания беженцев. «После того, как их будут спасать, нелегальные мигранты будут задержаны и будут содержаться за пределами ЕС, и затем как можно скорее депортироваться обратно в страны их происхождения», — заявил представитель правительства Австрии Петер Лаунски-Тиффенталь. «Мы уже работаем в том числе с Данией, чтобы создать безопасные зоны за пределами ЕС, где мы предоставим беженцам защиту», — заявил Курц. В свою очередь, албанская оппозиция заявляет, что правительство хочет открыть центр, чтобы ускорить вступление Албании в ЕС, резюмирует автор The Daily Telegraph.