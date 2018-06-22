FAZ: Австрия и Вышеградская четвёрка сошлись во мнении, что Европу нужно защищать от мигрантов

Саммит Вышеградской группы, прошедший в четверг, стал «особенным» благодаря участию канцлера Австрии Себастьян Курца, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Лидеры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии проявили солидарность с Курцем в том, что европейскую проблему с мигрантами следует решать «путём защиты внешних границ, а не распределения беженцев».

В четверг в Будапеште прошла встреча лидеров стран, входящих в Вишеградскую четвёрку — Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, сообщает журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Штефан Лёвенштайн. Однако в этот раз, по словам Виктора Орбана, эта встреча была «особенной», так как на ней присутствовал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Встреча дала повод для спекуляций, не идёт ли речь об «антимеркелевском саммите», и не планирует ли Вена вступить в Вышеградскую группу. Как пишет автор, в прошлом году в Австрии прошла дискуссия на тему вступления страны в группу, однако Себастьян Курц отверг эту возможность из-за «очень разных интересов» в вопросе ядерной энергетики, субсидий ЕС и денежных пособий на детей восточноевропейских трудовых мигрантов.

Вышеградская группа была основана в 1990-е годы для регулирования свободной торговли и совместного пути к вступлению в ЕС. После вступления всех четырёх стран в Евросоюз она «впала в спячку», из которой вышла только благодаря кризису с беженцами. Правительства, стоящие на разных политических позициях, увидели общие интересы, которые направлены против устремлений Брюсселя, в частности, на ограничение его полномочий и против распределения беженцев. Это был пункт, в котором все участники Вышеградской группы проявили солидарность с Курцем. По их мнению, европейскую проблему с мигрантами необходимо решать путём защиты внешних границ, а не распределения беженцев.