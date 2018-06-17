ORF: немецкая разведка обошлась с Австрией не по-дружески

На протяжении нескольких лет Федеральная разведывательная служба Германии (BND) шпионила как за австрийскими госучреждениями и предприятиями, так и за международными организациями на территории Австрии, сообщает телеканал ORF. «Слежка одного дружественного государства за другим — это не просто необычно, но и нежелательно и неприемлемо», — констатировал президент Австрии Александр ван дер Беллен.
Итак, немецкие спецслужбы, судя по всему, шпионили за Австрией, причём в гораздо больших масштабах, чем предполагалось ранее. Как показали расследования изданий Der Standard и Profil, шпионили немцы не только за государственными учреждениями, но и за предприятиями, международными организациями, а также частными лицами. После экстренного заседания президент и канцлер Австрии потребовали от Германии предоставить всю информацию, в которой Берлин прежде отказывал.
Две тысячи факсов, стационарных и мобильных телефонов — с 1999-го по 2006 год немецкие спецслужбы, судя по всему, систематически держали Австрию под прицелом. Прослушивались министерства, фирмы, ООН и производители оружия: таким образом, гораздо больше учреждений, чем предполагалось несколько лет назад, когда возникли первые подозрения. Узнали же об этом Der Standard и Profil. Этого уже хватило, чтобы провести экстренное совещание в ведомстве федерального канцлера. Прибыли министр внутренних дел, высокопоставленные чиновники из МИД, МВД и Министерства юстиций, а также, разумеется, глава австрийской спецслужбы. Дело настолько щекотливо, что федеральный канцлер немедленно поставил президента Австрии в известность. Тот, в свою очередь, констатировал:
АЛЕКСАНДР ВАН ДЕР БЕЛЛЕН, президент Австрии: Слежка одного дружественного государства за другим — это не просто необычно, но и нежелательно и неприемлемо. В долгосрочной перспективе это поставит под вопрос обоюдное доверие между нашими странами.
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Мы, конечно же, хотим узнать, за кем здесь велась слежка и когда наблюдение прекратили. Если же данные были сохранены, то мы, разумеется, хотим, чтобы их стёрли.
Уже отреагировал, по крайней мере, немецкий бундестаг. Депутаты намерены разобраться в этом деле и обещают предоставить всю необходимую информацию. Федеральная же разведывательная служба Германии (BND) не захотела отвечать на запрос нашего корреспондента в Берлине.
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